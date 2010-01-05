افزایش نظامیان وضع افغانستان را تغییر نمی دهد/ افغانها باخارجی مخالفند

دکتر "یوخن هیپلر" استاد دانشگاه دویسبورگ آلمان در مورد آینده افغانستان پس از اعلام راهبرد جدید "باراک اوباما" در این کشور در گفتگو با مهر گفت: افغانستان در ماههای اخیر شاهد ناآرامیهای بسیاری بوده و بویژه در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور اوضاع آن بسیار وخیم تر شد. همچنین بروز تخلفهایی در انتخابات ریاست جمهوری که به یک بحران سیاسی در این کشور تبدیل شد، تا حد زیادی بر مشروعیت کرزای و در پی آن بر قدرت دولت وی تاثیر گذاشته است.

این مسئله موجب می شود که تصور یک وضعیت امنیتی خوب برای آینده افغانستان مشکل شود، افزودن بر اینکه دولت مرکزی این کشور فاقد قدرت کافی برای مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر و نیز ضعف در بخشهای اجرایی است و حتی این دولت بر بخشهایی از افغانستان عملا کنترلی ندارد.

در چنین موقعیتی ایالات متحده تصمیم به اعزام شمار بیشتری نظامی به افغانستان گرفت و می کوشد با این روش ضعفهای دولت مرکزی این کشور را در برابر گروههای مخالف بپوشاند. با این حال بدون حل مشکلات ریشه ای، نمی توان مدعی شد که تنها افزایش شمار نظامیان در افغانستان می تواند به وضعیت کنونی این کشور پایان داده و ثبات را به آن بازگرداند.

به بیان دیگر اگر مسائلی مانند حکومت قانونی، قانونگرایی، عدالت و مانند آن در جامعه افغانستان نهادینه شده بود، افزودن تعداد بیشتری به نظامیان می توانست چاره ای اساسی برای پوشاندن ضعف نظامی این کشور باشد، اما جنگ افغانستان بدلیل وجود ضعفهای بنیادین در حکومت، با چنین تغییراتی متحول نخواهد شد.

رئیس موسسه صلح و توسعه دانشگاه دویسبورگ آلمان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: جنگ افغانستان تنها با نیروی نظامی و تعداد آنها سر و کار ندارد، بلکه بخش اصلی این جنگ در طرز فکر شهروندان این کشور در مورد دولت مرکزی و ارتباط منطقی حضور نظامیان خارجی در افغانستان است. چنین جنگی زمانی می تواند با پیروزی به پایان برسد که دولت بتواند مردم افغانستان را قانع کنند که کمک نیروهای خارجی به کابل واقعا به خاطر آنها و در راستای برقراری امنیت در کشور صورت می گیرد.

به اعتقاد وی این امر می تواند در صورت تحقق در آینده جنگ افغانستان بسیار موثر باشد و بار سنگینی را از روی دوش نظامیان بردارد. اگر چه تقویت شمار نظامیان خارجی می تواند در پاره ای از موارد به برقراری امنیت در افغانستان کمک کند، اما نکته اصلی میزان پذیرش دولت این کشور از سوی مردم است.

در این بین نوع نگرش مردم به دولت نقش اساسی را ایفا می کند، هر چه میزان پذیرش دولت از سوی مردم بیبشتر بوده و محبوبیت آن در نزد شهروندان بیشتر باشد، کمتر به جنگیدن در میادین نظامی و به همان میزان افزایش تعداد نظامیان خارجی نیاز خواهد بود و اگر چنین چیزی اتفاق نیافتد، تمام ارتشهای جهان نیز قادر به پایان دادن به این جنگ نیستند.

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت آلمان با اعزام نظامیان خود به افغانستان کوشید که وفاداری خود به واشنگتن را پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 نشان دهد و از این منظر هر گونه تصمیم برلین در مورد افغانستان تابع سیاستهای آمریکا است. اما مشکل دنباله روی از آمریکا در جایی مانند افغانستان این است که اساسا باید پیش از همکاری، موقعیت جنگ در چنین کشوری مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

طی یکسال گذشته و از زمان روی کار آمدن "باراک اوباما" تا کنون بارها از راهبردی جدید در جنگ افغانستان سخن به میان آمده است که در آخرین بار آن رئیس جمهور آمریکا از افزایش بیش از 30 هزار نظامی این کشور در افغانستان خبر داده است. در پی این تصمیم دولت آلمان نیز عنوان کرده که راهبرد جدید خود در مورد افغانستان را در کنفرانس آتی این کشور که به زودی در لندن برگزار خواهد شد، اعلام می کند.

دکتر هیپلر راهبرد جدید آلمان در افغانستان را نیز تابعی از تصمیم واشنگتن دانسته و معتقد است که راهبرد برلین شامل اعزام صدها نظامی آلمانی دیگر به این کشور می شود اما از آنجا که این اقدام در چارچوب تواناییها و ظرفیت برلین صورت خواهد گرفت انتظار می رود تنها حدود 500 نظامی آلمانی دیگر عازم افغانستان شوند.