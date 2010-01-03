25 شبکه دامپزشکی در خراسان رضوی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محسن دستور ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان شبکه دامپزشکی تخت جلگه افزود: با توجه به رویکرد دولت در جهت گسترش خدمات در نقاط محروم، اداره کل دامپزشکی استان در جهت حفظ و حراست از سرمایه دامی و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی و نیز امنیت غذایی، شبکه دامپزشکی شهرستان تخت جلگه را در این شهرستان ایجاد کرد تا ضمن دست یابی به اهداف فوق در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و دامداران و اقشار مختلف جامعه پیشرو باشد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به بافت روستایی و قالب شهرستان که اغلب ساکنان آن دامدار هستند، حضور مطلوب دامپزشکی را از جمله ضروریات دانست و افزود: با توجه به وجود 150 هزار راس گوسفند و بز، 17 هزار راس گاو و گوساله، 250 هزار قطعه مرغ گوشتی و یک باب کشتارگاه صنعتی در تخت جلگه، لازم است تا مسئولان شهرستان نیز در اجرای موفق طرحهای دامپزشکی حساسیت ویژه ای داشته باشند و از توسعه عملیات و فعالیتهای شبکه دامپزشکی شهرستان در ابعاد مختلف حمایت کنند.

وی گفت: تا قبل از این و از 12 سال پیش، خدمات دامپزشکی از طریق پست دامپزشکی که یکی از قدیمی ترین نهادهای خدمت رسان منطقه بوده است انجام می شد که با توجه به ضروریات یاد شده پست فوق به شبکه دامپزشکی ارتقا یافته است.

ساختمان شبکه تازه تاسیس تخت جلگه در زمینی به مساحت دو هزار متر و با اعتباری بالغ بر 50 میلیون ریال که صرف بهسازی پست دامپزشکی شده و با حضور مدیرکل دامپزشکی استان، حسین پور معاون عمرانی استانداری خرسان رضوی و تنی چند از مسئولان محلی در مراسمی افتتاح شد.