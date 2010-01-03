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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

در آستانه جشنواره فیلم فجر/

هشت موسسه و سازمان در برگزاری بخش تجلی اراده ملی همکاری می‌کنند

هشت موسسه و سازمان در برگزاری بخش تجلی اراده ملی همکاری می‌کنند

تاکنون همکاری هشت موسسه و سازمان در برگزاری بخش تجلی اراده ملی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر قطعی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون حضور هشت موسسه، سازمان و نهاد در بخش تجلی اراده ملی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر قطعی شده است.

در این بخش موسسه‌ها و سازمان‌هایی چون بنیاد شهید و امور ایثارگران، موسسه ناجی هنر، سازمان امور مالیاتی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (نمایندگی تهران)، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی و شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حضور خود را قطعی کرده‌اند.

بیستم دی‌ماه آخرین مهلت حضور سازمان‌ها و نهادها در بخش تجلی اراده ملی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1010564

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