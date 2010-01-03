بودجه شهرستان کرج به 11 میلیارد تومان افزایش یافت

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در راستای اجرایی کردن مصوبه ‌های سفر دوم ریاست جمهوری توانسته‌ایم بودجه شهرستان کرج را از هفت میلیارد به 11 میلیارد تومان افزایش دهیم که این امر بسیار مطلوب است .

وی ادامه داد: این میزان اعتبار توانایی پوشش دادن 62 پروژه اجرایی در سطح شهرستان را دارد .

این مسئول بیان کرد: بحث اجرایی کردن مصوبه ‌های سفر دوم ریاست جمهوری مهمترین هدف فرمانداری شهرستان کرج است و تلاشهای زیادی در این زمینه تاکنون انجام شده است .

فرهادی در خصوص برنامه های پیش رو در شهرستان کرج نیز عنوان کرد: در سطح کرج به دنبال شناسایی آسیبهای موجود در زمینه های بهداشتی، خدماتی، الگوهای نیروی انسانی و حتی رفاهی در بین اقشار مختلف این شهرستان هستیم .

وی خاطرنشان کرد: باید تمام پتانسیلهای موجود کرج در تمام زمینه ‌ها شناخته شده و در کمترین زمان ممکن به مرحله شکوفا شدن برسد .

فرماندار کرج یادآور شد: ایجاد امکانات لازم جهت اجرایی شدن مسئله هدفمند کردن یارانه ها در سطح شهرستان، کنترل بازارهای موجود در کرج و اتمام اجرایی کردن طرح سهام عدالت از اهداف مهم فرمانداری کرج است .

فرهادی افزود: راه اندازی جایگاه‌های CNG کافی در سطح شهرستان از دیگر اهداف فرمانداری کرج است که امیدواریم از حمایتهای کافی در این زمینه بهره مند شویم .