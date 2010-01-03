بودجه شهرستان کرج به 11 میلیارد تومان افزایش یافت

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در راستای اجرایی کردن مصوبه های سفر دوم ریاست جمهوری توانستهایم بودجه شهرستان کرج را از هفت میلیارد به 11 میلیارد تومان افزایش دهیم که این امر بسیار مطلوب است.
وی ادامه داد: این میزان اعتبار توانایی پوشش دادن 62 پروژه اجرایی در سطح شهرستان را دارد.
این مسئول بیان کرد: بحث اجرایی کردن مصوبه های سفر دوم ریاست جمهوری مهمترین هدف فرمانداری شهرستان کرج است و تلاشهای زیادی در این زمینه تاکنون انجام شده است.
فرهادی در خصوص برنامه های پیش رو در شهرستان کرج نیز عنوان کرد: در سطح کرج به دنبال شناسایی آسیبهای موجود در زمینه های بهداشتی، خدماتی، الگوهای نیروی انسانی و حتی رفاهی در بین اقشار مختلف این شهرستان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: باید تمام پتانسیلهای موجود کرج در تمام زمینه ها شناخته شده و در کمترین زمان ممکن به مرحله شکوفا شدن برسد.
فرماندار کرج یادآور شد: ایجاد امکانات لازم جهت اجرایی شدن مسئله هدفمند کردن یارانه ها در سطح شهرستان، کنترل بازارهای موجود در کرج و اتمام اجرایی کردن طرح سهام عدالت از اهداف مهم فرمانداری کرج است.
فرهادی افزود: راه اندازی جایگاههای CNG کافی در سطح شهرستان از دیگر اهداف فرمانداری کرج است که امیدواریم از حمایتهای کافی در این زمینه بهره مند شویم.
وی اضافه کرد: در استانداری توجه ویژه ای به مشکلات کرج وجود دارد اما مسئولان شهرستانی نیز باید در زمینه حل مشکلات با فرمانداری همکاری لازم را داشته باشند.
نظر شما