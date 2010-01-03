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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

جیمز مک اووی نقش خالق جیمز باند را بازی می‌کند

دو استودیوی پالم استار انترتیمنت و آنیموس فیلمز به زودی فیلمی درباره زندگی ایان فلمینگ نویسنده انگلیسی و خالق شخصیت جیمز باند تولید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امپایر آنلاین اعلام کرد فیلمنامه این فیلم بر اساس کتاب زندگی‌نامه‌ای "ایان فلمینگ : مرد پشت جیمز باند" نگاشته خواهد شد. قرار است جیمز مک اووی بازیگر انگلیسی در این فیلم نقش فلمینگ را بر عهده خواهد داشت.

سر ایان فلمینگ سال‌ها در سایه پدر سیاستمدارش زندگی کرد تا وقوع جنگ جهانی دوم تغییری اساسی در زندگی‌اش به وجود آورد. همین واقعه برای او به منبع الهامی تبدیل شد تا شخصیت بهترین مامور مخفی بریتانیا با نام جیمز باند را خلق کند.

مک اووی که سال گذشته با فیلم " تحت تعقیب" نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت از ایفای نقش این نویسنده جنایی بریتانیا ابراز خرسندی کرده است. هنوز برای این پروژه کارگردانی انتخاب نشده است.

کد مطلب 1010567

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