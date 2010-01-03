به گزارش خبرگزاری مهر، نقش هنر و هنرمند پیشرو در جامعه، آسیب شناسی ادبیات محاوره ای نسل جدید، نقش مراکز فرهنگی در اشاعه فرهنگ یا ترویج فرهنگ مبتذل از جمله موضوعاتی است که در نشستهای"گفتگوهای رودررو" یکشنبهها از ساعت 15 تا 17 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
" در جستجوی خاطره آفتاب" عنوان سلسله برنامههایی است که شنبهها از ساعت 18 تا 20 برگزار میشود و در آن به بازخوانی انتقادی ادبیات پایداری ایران پرداخته میشود.
در این نشستها کتابهایی چون "زمستان 62" اثر اسماعیل فصیح، "جنگی که بود" اثر کاوه بهمن، "گزیده شعر جنگ" اثر زنده یاد سید حسن حسینی، "نمایشنامه های جنگ" اثر محمد چرمشیر و "گنجشکها بهشت را میفهمند" اثر حسن بنی عامری با حضور منتقدان نقد و بررسی خواهد شد.
نشستهای "در مکتب مولانا و حکیم طوس" نیز با حضور مهدیه الهی قمشهای استاد حوزه ادبیات برگزار میشود و در آن افکار و آثار دو شاعر عرفانی و حماسی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
"چهارشنبه بازار کتاب" از دیگر برنامههای زمستانی این فرهنگسراست که چهارشنبهها از ساعت 10 تا 18 به فروش کتاب در غرفه های طراحی شده در محوطه فرهنگسرا برگزار میشود. همچنین قرار است تا با اختصاص فضایی از این نمایشگاه، شهروندان منطقه 3 بتوانند با حضور در این غرفهها کتابهای مستهلک خود را به فروش برسانند.
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