اوباما تغییری در آمریکا ایجاد نکرده است/ نوبل صلح همیشه سیاسی است

دکتر "اورسولا گونتر" استاد دانشگاه هامبورگ آلمان در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره اعطای جایزه صلح نوبل سال 2009 به "باراک اوباما" گفت: این جایزه همواره یک جایزه سیاسی بوده است و تصمیم امسال کمیته نوبل نیز تصمیمی سیاسی است.

وی با بیان اینکه اعطای جایزه نوبل به اوباما در آستانه نخستن سال حضورش در کاخ سفید کمی عجولانه صورت گرفته تاکید کرد: اوباما نسبت به دیگر روسای جمهور آمریکا لحنی متفاوت داشته و شاید همین امر موجب پیدایش امیدواریهایی در مورد آینده جهان شده باشد اما به هر حال تا کنون اقدامی که شایسته دریافت این جایزه باشد، از اوباما سرنزده است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد افراد بسیاری در سراسر جهان اقداماتی را در زمینه صلح انجام می دهند و جایزه نوبل می تواند تشویق خوبی برای آنها در راستای ادامه فعالیتهایشان باشد، با این حال زمان که کسی مانند اوباما برای دریافت این جایزه انتخاب می شود بی تردید باید به انگیزه های سیاسی و اهداف پشت پرده این تصمیم گیری توجه کرد. در این مورد دستکم می توان امیدوار بود که این جایزه بتواند دستاوردهایی را در سیاست خارجی آمریکا داشته و از بروز جنگهای بیشتر در آینده جلوگیری کند.

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود که در معرفی استراتژی جدید کشورش در افغانستان ایراد شد، از اعزام نیروهای بیشتر به این کشور خبر داد، اقدامی که بعید به نظر می رسد تاثیری در بازگرداندن صلح به افغانستان نتیجه بخش باشد. مسئله مهم در این بین ایجاد تفاهم و مصالحه در این کشور از طریق گفتگو و راههای دمکراتیک است که با استفاده از روشهای نظامی و اعزام نیروهای بیشتر هرگز محقق نمی شود.

به اعتقاد خانم دکتر گونتر اوباما تغییری اساسی در رویکردهای آمریکا ایجاد نکرده است.