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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

بکهام:

تکبر کاپلو باعث قوت گرفتن فوتبال انگلستان شده است

تکبر کاپلو باعث قوت گرفتن فوتبال انگلستان شده است

دیوید بکهام معتقد است دو ویژگی اخلاقی تکبر و جدیت فابیو کاپلو ، دلیل کلیدی جان گرفتن فوتبال انگلستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بکهام گفت این مربی ایتالیایی تکبر و خودبینی، منتهی از راهی خوب را به فوتبال انگلستان آورده است.

بکهام گفت: بازیکنان با اعتماد به نفس به میدان می روند و بر این باورند که با پیروزی به کار خود پایان می دهند. کاپلو جدیتی واقعی به بازیکنان ما بخشیده و حرفه ای گری را به آن میزان که لازم است به تیم آورده است. او شما را محترمانه می ترساند.

کاپلو که در تیم رئال مادرید مربی بکهام بود از 21 دیداری که هدایت تیم ملی انگلستان را بر عهده داشته، 15 دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

بکهام افزود: کاپلو به بازیکنان اعتمادی بخشیده که پیش از این نداشته اند. این مربیان واقعا قابل احترام هستند. سرآلکس فرگوسن هم از این دست مربیان بود و برای من نقش پدر را داشت و من برای او و فابیو احترام قائلم.

کد مطلب 1010574

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