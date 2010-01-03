مجوز تزریق 360 هزار دُز واکسن آنفلوانزای A صادر شد

دکتر عباس زارع نژاد با اعلام اینکه آزمایشها بر روی اولین محموله وارداتی واکسن آنفلوانزای A به پایان رسیده است به خبرنگار مهر گفت: این آزمایشها بر اساس شماره سری ساخت واکسن صورت می گیرد.

این اظهارات در حالی از سوی زارع نژاد مطرح می شود که دکتر سیدحسن امامی رضوی معاون سلامت وزارت بهداشت عنوان داشته بود که واکسن آنفلوانزای A نیز مانند هر واکسن دیگری ممکن است عوارضی نظیر درد محل تزریق، قرمزی، بدن درد، تب و... را به همراه داشته باشد.

زارع نژاد با اشاره به صدور مجوز توزیع این واکسن از سوی اداره کل غذا و داروی وزارت بهداشت و ابلاغ آن به معاونت سلامت این وزارتخانه افزود: بررسی آزمایشها بر روی محموله دوم از این واکسنها که وارد کشور شده است در آزمایشگاه غذا و داروی وزارت بهداشت در حال انجام است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که واکسن آنفلوانزای A واکسن جدیدی است که بدون عارضه نیست، افزود: بررسی ها و آزمایشها بر روی اولین محموله از این واکسن ها نشان می دهد که کمترین عارضه را دارد.