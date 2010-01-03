به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های فصل زمستان پایداری به این ترتیب است: گفتگوهای رودررو آسیب شناسی خرافات و انحرافات دینی در عاشورا، نقش هنر و هنرمند پیشرو در جامعه، آسیب شناسی ادبیات محاوره‌ای نسل جدید، برخورد جامعه با فرد مبتلا به ایدز و نحوه تعامل با بیماران اعتیاد و زمینه‌های رشد آن در جامعه و ... محورهای تدوین شده در گفتگوهای رودررو است که یکشنبه‌ها ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود.

- نمایش فیلم: پنج فیلم از کارگردانان شاخص دفاع مقدس پنج شنبه‌ها از ساعت 15 تا 17 روی آنتن می‌رود. "مهاجر" ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، "گذرگاه" ساخته شهریار بحرانی و "خاکستر سبز" ساخته ابراهیم حاتمی کیا فیلمهای در نظر گرفته شده برای اکران در پرده فرهنگسرای پایداری است.

- در جستجوی خاطره آفتاب: برنامه‌ای است که شنبه ها از ساعت 18 تا 20 به بازخوانی انتقادی ادبیات پایداری ایران می پردازد و تا پایان سال کتاب هایی چون:"زمستان 62" اثر اسماعیل فصیح، "جنگی که بود" اثر کاوه بهمن، "گزیده شعر جنگ" اثر زنده یاد سید حسن حسینی، "نمایشنامه های جنگ" اثر محمد چرمشیر و "گنجشک ها بهشت را می‌فهمند اثر حسن بنی عامری با حضور منتقدان نقد و بررسی می‌شود.

- در مکتب مولانا و حکیم طوس: این نشست با حضور مهدیه الهی قمشه‌ای، استاد برجسته حوزه ادبیات برگزار و در آن افکار و آثار دو شاعر عرفانی و حماسی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازار کتاب: این برنامه اختصاص دارد به فروش کتاب در غرفه‌های طراحی شده که چهارشنبه‌ها از ساعت 10 تا 18 در محوطه فرهنگسرا اجرا می شود. همچنین قرار است تا با اختصاص فضایی از این نمایشگاه، شهروندان منطقه 3 بتوانند با حضور در این غرفه ها کتاب های مستهلک خود را به فروش رسانند.

برپایی شب‌های شعر و خاطرات مقاومت، چاقی و درمان عوارض آن، ایستگاه نقاشی کودکان، کارگاه آموزشی زندگی شاد، کارگاه آموزشی ازدواج، تاثیر ظروف و دستگاه های آشپزخانه بر روی کیفیت غذا و ... مجموعه برنامه‌های سه ماه پایانی فرهنگسرای پایداری است.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به این فرهنگسرا واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری میدان قبا مراجعه و یا با شماره های 3-22888780 تماس بگیرند.