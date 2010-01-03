زمان بازبینی آثار جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی اعلام کرد در بخش نمایشنامه‌خوانی متون عبدالحی شماسی 56 متن به جشنواره ارسال شده که بازبینی آنها از یکم اسفند ماه آغاز می‌شود. در بخش نمایشنامه‌نویسی (جایزه اکبررادی) 126 متن به جشنواره ارسال شده که برگزیدگان آن اردیبهشت سال آینده همزمان با برگزاری جشنواره معرفی می‌شوند.

در بخش شکسپیر نیز 51 متن به دبیرخانه ارائه شده که بر این اساس گروههای شهرستانی متقاضی شرکت در این بخش باید فیلم اجرای خود را برای بازبینی تا تاریخ پنج بهمن ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، ضمن اینکه بازبینی آثار گروههای مراکز آموزش عالی تهران نیز از تاریخ 25 بهمن تا پنج اسفند انجام می‌شود.

بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی، در بخش خیابانی 118 اثر به جشنواره ارائه شده که نتایج بازخوانی آنها هفته آینده اعلام خواهد شد؛ ضمن اینکه متقاضیانی که آثارشان در مرحله بازخوانی این بخش پذیرفته شده باید تا تاریخ 20 بهمن‌ماه فیلم اجرای خود را برای شرکت در مرحله بازبینی به دبیرخانه ارسال کنند.

در بخش ویژه مدرسان دانشگاه نیز 14 متن پذیرفته شده که بازبینی آنها از تاریخ 15 دی ماه آغاز می شود.توضیحات بیشتر درباره نتایج بخش‌های مختلف سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی در سایت جشنواره به آدرس www.iifut.net آمده است.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از ‎ 10تا ‎ 18اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار می‌شود.