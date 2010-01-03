حمایت غرب از اغتشاشگران کاملا روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در مصاحبه با خبرنگاران با اغتشاشگران اتمام حجت کرد و گفت: از این پس تکلیف اغتشاشگران با ملت و مملکت کاملا روشن است.

وی با بیان اینکه عده قلیلی از خلاء حضور مردم استفاده کردند و در خیابان انقلاب اغتشاش آفریدند، افزود: رسانه های بیگانه و در رأس آنها بی بی سی فارسی، همزمان این موضوع را خیلی بزرگ جلوه می دهند.

وزیر کشور با اشاره به راهبری رسانه های غربی در اغتشاشات اخیر گفت: بی بی سی فارسی به اینها خط می داد تظاهرات کاملا آرام است و جمعیت در حال اضافه شدن است یعنی هیچ خطری نیست، شما به صحنه بیایید و از طرفی هم رو به ازدیاد هستید.

نجار اضافه کرد: از طرفی هم همزمان مشاهده می کنیم که آقای اوباما، مقامات انگلیسی و صهیونیستی به صحنه می آیند و از اغتشاشگران حمایت و آنها را رهبری می کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه امروز حمایت و کمک های مادی ، اطلاعاتی و رسانه ای آمریکا، انگلیس و صهیونیست ها از اغتشاشگران کاملا بر همه جهانیان روشن است گفت: مسئولان کشور موضوعات را به خوبی رصد و دنبال می کنند.

نجار تصریح کرد : ملت عزیز ما با آمدن به صحنه تکلیف اینها را روشن و بر مسئولان تکلیف کردند که حقشان را از اینها بگیرند.

وی با بیان اینکه امروز دیگر صحنه کاملا روشن است گفت: اینها از خویشتنداری، نجابت و رأفت نظام استفاده کردند؛ البته نظام هم مقداری به اینها فرصت داد تا اینکه هم کاملا دستشان رو شود و هم اتمام حجتی برای اینها باشد.

نجار با تاکید بر اینکه امروز دیگر این اتمام حجت پایان پذیرفت افزود: ما یک بار دیگر به اینها نصیحت می کنیم تا دیر نشده به دامن ملت برگردند، توبه و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند چون امروز دیگر کاملا چهره اینها برای مردم روشن شده است.

وزیر کشور گفت: با توجه به خواست میلیونی مردم که امروز همه به صحنه آمدند و مانند سی سال گذشته که از مسئولان خواستند، تکلیف بر ما روشن است که بایستی به وظایف قانونی خودمان با قاطعیت عمل کنیم.

وی با اشاره به اعلام قوه قضائیه مبنی بر محاکمه عوامل فتنه و آشوب های اخیر در آینده نزدیک گفت: دستگاه ها با توجه به خواست و مطالبه مردم که حقشان هم هست، کاملا در حال عمل کردن به وظایف خود هستند و بایستی پاسخ دهند که انشاء‌ الله پاسخ خواهند داد.

نجار با بیان اینکه با توجه به مسائل پیش آمده با قاطعیت با هر گونه اغتشاش برخورد خواهیم کرد گفت: ما به پلیس دستور دادیم از این به بعد هیچگونه مدارایی نکند.

وی افزود: اگر کسی در تجمعات ظاهر شود و با اغتشاشگران همراهی کند، پلیس با قاطعیت با وی برخورد خواهد کرد.

وزیر کشور تصریح کرد : اینگونه افراد با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی که در چند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارند و محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است.

نجار با بیان اینکه این رسانه ها در صددند شأن ملت ایران را پایین بیاورند گفت: مردم ما اینها را می بینند و کاملا هوشمند و هوشیارند.

وی افزود: به لطف خدا امروز تفاوت رسانه های خوب، ارزشمند و خدمتگزار مانند رسانه هایی که در جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند با رسانه های تحت استیلای استکبار جهانی کاملا روشن است.

مردم تکلیف را برای مسئولان مشخص کردند

وزیر کشور در ادامه با تشکر از ملت ایران به خاطر برگزاری راهپیمایی های باشکوه و سرنوشت ساز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه گفت: با توجه به خواست میلیونی ملت، تکلیف برای مسئولان روشن شده است و حتماً به وظایف قانونی خود در مقابله با آشوبگران و هتاکان روز عاشورای حسینی عمل خواهند کرد.

نجار افزود: در روز چهارشنبه شاهد راهپیمایی سه و نیم میلیون نفری مردم در تهران و همزمان راهپیمایی عاشورایی مردم در سراسر کشور بودیم.

وی اضافه کرد : مردم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با برگزاری راهپیمایی های خودجوش، اعمال ننگین یک عده را که به دستور بیگانگان به آشوب پرداختند محکوم کردند.

نجار با اشاره به سوءاستفاده اغتشاشگران از خلأ حضور مردم در روز عاشورا در خیابان انقلاب گفت: روز عاشورا که مردم مشغول عزاداری بودند و نیروی انتظامی هم مشغول رتق و فتق امور مردم بود اغتشاشگران با طراحی قبلی از این شرایط سوء استفاده کردند و به اغتشاش و هتک حرمت مقدسات پرداختند و اموال عمومی را نیز تخریب کردند.

وزیر کشور تصریح کرد: ملت بزرگ ایران اعمال ننگین این عده قلیل از آشوبگران را فراموش نمی کند و دیدیم که ملت همیشه در صحنه همچون گذشته وارد صحنه شد و بار دیگر این گونه اقدامات را محکوم کرد.

نجار گفت: دشمن می داند ارکان اصلی این کشور رهبری، اسلام و مردم است و به همین خاطر این ارکان را نشانه رفته است.

وی با اشاره به شعارهای اغتشاشگران و هتاکان و اینکه آنان در صدد زیر سوال بردن اصل استکبارستیزی انقلاب هستند، افزود: اغتشاشگران با همه عوامل خود زیر علم امریکا، انگلیس و صهیونیسم جمع شده اند و رد پای منافقین، سلطنت طلبان و معاندان و همچنین کسانی که در سی سال گذشته کینه نظام را به دل داشته اند در آشوب های اخیر دیده می شود.

وزیر کشور با بیان اینکه اغتشاشگران با اعمال ننگین خود می خواهند از این مردم عزیز انتقام بگیرند گفت: پس از انتخابات عده ای قدرت طلب که زیر بار رأی مردم نرفتند می خواستند رأی خود را با دیکتاتوری بر مردم تحمیل کنند حال آنکه مردم آن را قبول نکردند، آنها با اقدامات خود در پی انتقام جویی و انتقام گیری از مردم عزیز ایران هستند.

نجار افزود: آنها کار را به جایی رسانده اند که از یک طرف می خواهند رأی خود را با دیکتاتوری به مردم تحمیل کنند و از طرف دیگر در صدد انتقام گیری از همین مردم هستند آنچنان که مقدسات این ملت را نیز زیر سوال می برند.

وزیر کشور تصریح کرد: عزاداری برای امام حسین (ع) مورد وفاق همه ملت است و این ملت بزرگ به هیچ وجه اجازه نمی دهد که افرادی قلیل به هتک حرمت مقدسات آنها بپردازند و به کار خود ادامه دهند.

وی همچنین گفت: برای ما و ملت ایران روشن شده است که اقدامات اغتشاشگران و هتاکان کاملاً سازمان یافته است و با هدایت بیگانگان انجام می شود.

وزیر کشور افزود: این اقدامات اغتشاش آمیز و هتاکانه با هدایت خارجی و به دست عناصری منافق، معاندان داخل نظام و قدرت طلبانی که به دنبال تحمیل نظرهایشان هستند، رهبری می شود.

نجار همچنین با تشکر از مراجع که همیشه رهنمودهای آنها راهگشا بوده است گفت: از نمایندگان مجلس نیز به خاطر راهپیمایی خودجوش و پوشیدن کفن به خاطر حمایت از ولایت قدردانی می کنیم.

وزیر کشور در ادامه با تشکر از رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری به ویژه رسانه ملی که در روشنگری مردم نقش مهمی ایفا کرد افزود: رسانه های استکباری می خواستند حضور میلیونی مردم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه را با موضوعات سخیف، وارونه جلوه دهند که البته موفق نشدند و راهپیمایی باشکوه ملت ایران اهداف آنها را با شکست مواجه کرد.

نجار همچنین با اشاره به دستگیری تعدادی از اغتشاشگران و منافقین به دست وزارت اطلاعات گفت: شواهد و مصادیق اعمال ننگین هتاکان روز عاشورا و طراحی قبلی آنها برای ما روشن است و قوه قضائیه نیز در این باره مشغول رسیدگی است.