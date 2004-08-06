بسيج براي اجراي طرح هاي ملي اشتغال زا آمادگي دارد

به گزارش خبرنگار "مهر" سردار حميد شكيب ‌مهر كه در جمع خبرنگاران در قم سخن مي‌گفت، با اشاره به تاريخچه فعاليت‌هاي بسيج سازندگي بيان داشت: تقويت فرهنگ تلاش و كارآمدي، جلوگيري از به هدر رفتن اوقات فراغت و ايجاد روحيه جهادي و ارزشي در خدمت و كمك رساني به مناطق محروم از جمله اهداف بسيج سازندگي مي‌باشد.



شكيب ‌مهر با بيان اين‌كه فعاليت‌هاي بسيج سازندگي اثرات مطلوبي ميان جوانان داشته و بستر مناسبي را براي فعاليت‌هاي آنان در عرصه سازندگي فراهم كرده، گفت: اگر آن روحيه بسيجي و جهادي كه در جنگ حماسه‌ها آفريد وارد عرصه سازندگي شود يقينا تحول عظيمي را به وجود خواهد آورد.



وي در ادامه با اشاره به اين‌كه بخش اعظم فعاليت‌هاي بسيج سازندگي در قالب 18 پروژه ملي و در همكاري با جهاد كشاورزي بوده، اظهار داشت: با توجه به آن‌كه كشور ما امروز در بخش منابع طبيعي با بحران تخريب محيط زيست رو به رو است، بسيج توانسته با فعاليت‌هايي چون مبارزه با آفات، توسعه فضاي سبز و جلوگيري از گسترش كوير نقش موثري در گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي ايفا كند.



فرماند سپاه منطقه قم با بيان اين‌كه بسيج سازندگي در سال گذشته 45 هزار نفر روز و در سالجاري نيز بالغ بر 50هزار نفر روز فعاليت در عرصه سازندگي در سطح استان داشته است، ابراز داشت: بسيج در برنامه‌هايي همچون همكاري با وزارت بهداشت در هفته بهداشت و واكسيناسيون سرخك وسرخچه و همكاري با آموزش و پرورش در بهسازي، تعمير و نگهداري مدارس پر قدرت و مؤثر ظاهر شود.



سردار شكيب‌ مهر در ادامه عمده برنامه‌هاي بسيج سازندگي را در تابستان و در راستاي غني كردن اوقات فراغت جوانان عنوان كرد و افزود: اگر باور مسؤولان بر اين امر قرار گيرد كه با توجه با پتانسيل خوب جوانان كشور از بسيج سازندگي حمايت جدي شود، قطعا گام‌هاي موثرتري در جهت پيشرفت كشور برداشته خواهد شد.



وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين‌كه امسال 26 هزار بسيجي در 115 پايگاه اوقات فراغت در كلاس‌هاي آموزشي و تفريحي بسيج شركت كرده‌اند، گفت: بسيج با سازماندهي بهتر و كسب تجربيات بيشتر در غني سازي اوقات فراغت فعاليت‌هاي فرهنگي خوبي امسال در قالب طرح‌هاي ميثاق جوانان و اردوهاي طرح ولايت داشته است.