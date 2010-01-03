احداث راه آهنهای دورود - خرم آباد و دورود - بروجرد در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا ملکشاهی راد بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان اظهار داشت: با پیگیری های نمایندگان استان و استاندار لرستان مجوز ماده 32 سه طرح چهارخطه در لرستان و دو طرح راه آهن گرفته شد.

وی با بیان اینکه این طرحهای از جمله مصوبات هیئت دولت در لرستان بوده اند، افزود: چهارخطه های خرم آباد - کوهدشت، خرم آباد - بروجرد و خرم آباد - نورآباد و همچنین راه آهن های دورود - بروجرد و دورود - خرم آباد از جمله طرحهایی هستند که در جدول شماره 12 گنجانده شده اند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس ادامه داد: با توجه به قرارگیری این طرحها در جدول یاد شده در بودجه سال آینده برای این طرحها اعتبار در نظر گرفته می شود و عملیات اجرایی این طرحهای حوزه حمل و نقل در سال آینده آغاز خواهد شد.

ملکشاهی راد عنوان کرد: امروز قدمهایی که در دیگر استانها 50 سال پیش برداشته شده است ما تازه داریم برمی داریم.

وی با تاکید بر اینکه اگر زیرساختها در لرستان فراهم می شد این استان امروز یکی از استانهای برخوردار بود، بیان داشت: "چانه زنی"، "اثر گذاری" و "پیگیری" اصول حاکم بر نظام توزیع اعتبارات در کشور است که باید مدیران استفاده از این اصول را در دستور کار قرار دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر پیگیری مدیران دستگاه ها برای گرفتن سهم لرستان از اعتبارات ملی، یادآور شد: بیش از 88 درصد اعتبارات در سطح ملی و در وزارتخانه ها توزیع می شود که مدیران دستگاه ها باید از این ظرفیت استفاده کنند.

ملکشاهی راد با تاکید بر ضرورت تعامل مدیران با نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: مدیران باید از ظرفیت نمایندگان استفاده کنند و با ارائه طرحهای خود از نمایندگان در مجلس حمایت کنند.

وی همچنین با انتقاد از روند مصوبات هیئت دولت در لرستان، یادآور شد: در حال حاضر بخش عمده ای از مصوبات سفر دوم هیئت دولت در لرستان اجرایی نشده است.