چهار میلیون واحد دامی در گلستان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا سنچولی عصر یکشنبه در تشریح عملکرد این اداره کل به خبرنگاران در گرگان افزود: مبارزه علیه بیماریهای مشترک انسان و دام (واکسیناسیون - خونگیری) 281 هزار و 369 نوبت سر، مبارزه علیه بیماری های انگلی دام (سمپاشی دام) 365 هزار و 180 نوبت سر صورت گرفت.

وی اظهار داشت: مبارزه علیه بیماری های انگلی دام (سمپاشی اماکن دامی) یک میلیون و 617 هزار و 582 مترمربع، نظارت بر لاشه های کشتاری دام قبل، حین و بعد از کشتار 136 هزار و 712 سر و نظارت بر لاشه های کشتاری طیور قبل، حین و بعد از کشتار 19 میلیون و 803 هزار و 241 قطعه از دیگر اقدامات است.

وی خاطرنشان کرد: در 9 ماه اول سال جاری مجوز بهداشتی واردات دام به استان 25 هزار و 838 راس صادر و صدور مجوز بهداشتی خروج دام به سایر استانها 274 هزار و 516 راس صورت گرفت.

به گفته سنچولی، تعداد مراکز عرضه فرآورده های خام دامی موجود استان که مورد بازدید قرار گرفت، 25 هزار و 838 واحد بوده و در سال جاری نظارت و صدور مجوز حمل بهداشتی مرغ زنده به سایر استانها بیش از 24 میلیون و 307 هزار قطعه صورت گرفت.

مدیرکل دامپزشکی گلستان بیان داشت: صدور مجوز حمل بهداشتی گوشت مرغ گرم و منجمد به سایر استانها 22 میلیون و 899 هزار و 937 کیلوگرم، نظارت و صدور مجوز حمل بهداشتی تخم مرغ به سایر استانها دو میلیون و 657 هزار و 392 کیلوگرم انجام شد.



وی یادآور شد: در سال جاری نظارت و صدور مجوز حمل بهداشتی ماهی به سایر استانها به مقدار یک میلیون و 254 هزار و 902 کیلوگرم و مجوز حمل بهداشتی صادرات تخم مرغ به آسیای میانه وعراق یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم محقق شد.