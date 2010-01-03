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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

چهار میلیون واحد دامی در گلستان واکسینه شدند

چهار میلیون واحد دامی در گلستان واکسینه شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی گلستان اعلام کرد: در 9 ماه اول سال جاری چهار میلیون و 742 هزار و 551 نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر دام در استان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا سنچولی عصر یکشنبه در تشریح عملکرد این اداره کل به خبرنگاران در گرگان افزود: مبارزه علیه بیماریهای مشترک انسان و دام (واکسیناسیون - خونگیری) 281 هزار و 369 نوبت سر، مبارزه علیه بیماری های انگلی دام (سمپاشی دام) 365 هزار و 180 نوبت سر صورت گرفت.

وی اظهار داشت: مبارزه علیه بیماری های انگلی دام (سمپاشی اماکن دامی) یک میلیون و 617 هزار و 582 مترمربع، نظارت بر لاشه های کشتاری دام قبل، حین و بعد از کشتار 136 هزار و 712 سر و نظارت بر لاشه های کشتاری طیور قبل، حین و بعد از کشتار 19 میلیون و 803 هزار و 241 قطعه از دیگر اقدامات است.

وی خاطرنشان کرد: در 9 ماه اول سال جاری  مجوز بهداشتی واردات دام به استان 25 هزار و 838 راس صادر و صدور مجوز بهداشتی خروج دام به سایر استانها 274 هزار و 516 راس صورت گرفت.

به گفته سنچولی، تعداد مراکز عرضه فرآورده های خام دامی موجود استان که مورد بازدید قرار گرفت، 25 هزار و 838 واحد بوده و در سال جاری نظارت و صدور مجوز حمل بهداشتی مرغ زنده به سایر استانها بیش از 24 میلیون و 307 هزار قطعه صورت گرفت.

مدیرکل دامپزشکی گلستان بیان داشت: صدور مجوز حمل بهداشتی گوشت مرغ گرم و منجمد به سایر استانها 22 میلیون و 899 هزار و 937 کیلوگرم، نظارت و صدور مجوز حمل بهداشتی تخم مرغ به سایر استانها دو میلیون و 657 هزار و 392 کیلوگرم انجام شد.
 
وی یادآور شد: در سال جاری نظارت و صدور مجوز حمل بهداشتی ماهی به سایر استانها به مقدار یک میلیون و 254 هزار و 902 کیلوگرم و  مجوز حمل بهداشتی صادرات تخم مرغ به آسیای میانه وعراق یک میلیون و 700 هزار کیلوگرم محقق شد.

کد مطلب 1010591

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