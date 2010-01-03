طوفان با سرعت 110 کیلومتر در ساعت آذربایجان شرقی را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وزش طوفان سنگین که از بامداد یکشنبه در آذربایجان شرقی شروع شده است همچنان ادامه دارد به طوری که هم اکنون سرعت طوفان در تبریز 65 کیلومتر در ساعت و در شهر جدید سهند 110 کیلومتر در ساعت اعلام شده است.

مجید سلطانی، ‌رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی به مهر گفت: کمترین سرعت باد در بناب با 18 کیلومتر در ساعت و بیشترین آن در شهر جدید سهند با 110 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

وی گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته وزش طوفان در تمام شهرهای آذربایجان شرقی تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت اما از امشب از شدت ورزش طوفان کاسته می شود.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی در عین حال گفت: وزش متناوب طوفان تا روز سه شنبه تداوم خواهد داشت اما اوج آن امروز است.

وی با بیان اینکه همزمان با وزش طوفان بارش باران نیز در شهرهای شمالی آذربایجان شرقی گزارش شده است، پیش بینی کرد: به دلیل افت دما احتمال تبدیل بارش باران به برف در این شهرها و همچنین شهر تبریز طی 48 ساعت آینده وجود دارد.

سلطانی از کشاورزان خواست آبیاری باغات و مزارع خود را به علت تبخیرسریع آب قطع کرده و از سمپاشی احتمالی به دلیل امکان پخش مواد سمی در پیرامون محل سمپاشی خودداری کنند.

وی همچنین نسبت به حمل و نقل بار بیش از اندازه بوسیله خودروهای عمومی به ویژه وانت ها و کامیونت ها هشدار داد.

در همین حال خلیل ساعی، ‌دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه تا کنون گزارشی مبنی بر وارد شدن خسارت جانی و مالی در اثر ورزش طوفان گزارش نشده است، به خبرنگار مهر در تبریز گفت: با این حال امکان وارد شدن خسارت در تبریز و سایر نقاط استان وجود دارد.

وی گفت: در چنین مواقعی احتمال ریزش دیوارهای نامقاوم،‌ سقوط داربست ها و شاخ و برگ درختان،‌ واژگونی منابع ذخیره آب تعبیه شده در برخی مراکز جمعیتی و نیز سقوط کارگران در حال کار در ارتفاعات، وجود دارد.

دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی اضافه کرد: هم اکنون کشیک ستاد حوادث غیرمترقبه در محل این ستاد مستقر بوده و به محض وصول گزارش هایی درباره وارد آمدن خسارت ناشی از وزش طوفان، به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

بر اساس کسب اطلاع خبرنگار مهر، ‌سرعت وزش طوفان در دقایقی پیش از مخابره خبر در برخی از شهرهای آذربایجان شرقی به شرح زیر بوده است:

بناب: 18کیلومنر در ساعت، مرند: 43 کیلومتر در ساعت، جلفا: 46 کیلومتر در ساعت، بستان آباد: 46 کیلومتر در ساعت، مراغه: 61 کیلومتر در ساعت، تبریز: 65 کیلومتر در ساعت، هریس:72 کیلومتر در ساعت و شهر جدید سهند:110 کیلومتر در ساعت.