اعتبار ساماندهی پاسگاههای پلیس راه آذربایجان غربی50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: امسال برای سامان دهی پاسگاههای پلیس راه آذربایجان غربی بیش از سه میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از 50 درصد رشد برخوردار است.

وی سامان دهی شامل احداث و تعمیر نمازخانه، فضای بهداشتی و محوطه سازی در پاسگاه های پلیس راه آذربایجان غربی به صورت گسترده تری انجام می شود.

طالبی با اشاره به احداث 11 مجتمع خدماتی و رفاهی در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی ادامه داد: این مجتمع ها با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از تسهیلات ویژه ای چون معافیت هزینه تغییر کاربری زمین، برخورداری از تسهیلات بانکی و اجرای رمپ های ورودی و خروجی مجتمع ها با اختصاص اعتبار یک میلیارد ریال توسط سازمان راهداری، در دست احداث است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد: از 11 مجتمع خدماتی و رفاهی در حال احداث سه مجتمع تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.