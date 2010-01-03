سرانه مطالعه مازندرانیها بالاتر از استاندارد کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر یکشنبه در هجدمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در استانداری افزود: هم اکنون درصد اعضای کتابخانه های عمومی استان بیش از کشور است.

وی خاطر نشان کرد: حوزه شناخت مطالعاتی در کتابخانه های مساجد باید در قالب طرح پژوهشی گنجانده شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه خیرین کتابخانه ساز در استان باید شناسایی شوند، تصریح کرد: سرانه کتاب های مساجد باید افزایش یابد.

طاهایی با بیان اینکه مازندران با استانی دارای پیشینه فرهنگی و تاریخی است، یادآور شد: شاخص های آماری توسعه کتابخانه های عمومی مازندران باید افزایش یابد.

وی با اعلام این مهم که توسعه برنامه های فرهنگی در استان با رویکرد فرهنگ مطالعه کتابخوانی باید محقق شود، افزود: برای رسیدن به اهداف چشم انداز نیازمند سالانه شش میلیارد تومان اعتبار هستیم.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به تهیه زمین مورد نظر برای ساخت کتابخانه مرکز استان خواستار تخصیص اعتبار ویژه از سوی وزارت ارشاد برای آغاز اجرای این پروژه مصوب سفر شد.

طاهایی با بیان اینکه اعتبار لازم برای اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات در بودجه سال آتی لحاظ می شود، تصریح کرد: دبیری انجمن کتابخانه های عمومی استان از اداره کل ارشاد به اداره کل کتابخانه های مازندران محول شد.

محمد اسماعیل امامزاده، مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به دانایی محوری ارکان مهم تحول فرهنگی در افق 1404 است افزود: سرانه کتابخانه های عمومی استان در سال هزار و 393 و هزار و 404 به ترتیب به چهار و هشت متر مربع خواهد رسید.

وی همچنین از تهیه اطلس جامع کتابخانه های استان توسط اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران خبر داد و گفت: این کتاب همزمان با دهه فجر امسال در معرض دید عموم قرار می گیرد.

امامزاده در پایان با اشاره به شناسایی هزار و 540 کتابخانه عمومی و تخصصی در استان اظهار داشت: هم اکنون 40 شهر و 9 کتابخانه عمومی مازندران دارای کتابخانه عمومی هستند.