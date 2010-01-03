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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

شهردار جدید بجنورد معرفی شد

شهردار جدید بجنورد معرفی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: پس از تصویب در شورای شهر و براساس حکم وزیر کشور سیدمجتبی علوی ‌مقدم به عنوان شهردار جدید بجنورد معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، وی پیش از تصدی این سمت به عنوان مدیرکل امور شهری استانداری خراسان رضوی و همچنین مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی مشغول فعالیت بوده است.

همچنین سابقه فعالیت در دفتر مناطق محروم استانداری خراسان رضوی و سازمان مسکن و شهرسازی این استان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

شهردار جدید بجنورد طی مدت تاسیس استان خراسان شمالی، پنجمین شهرداری است که سکانداری مدیریت شهری مرکز این استان را عهده‌دار شده است.

شهر بجنورد مرکز خراسان شمالی با دو منطقه شهرداری و همچنین شهرداری مهر 177 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1010606

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