سفر سه ‌روزه احمدی نژاد به تاجیکستان و ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، سفر رئیس جمهور به دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان از فردا با سفر به دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود .

این دیدارها به دعوت رسمی روسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان انجام می شود.

بنابراین گزارش، در دیدار رئیس جمهور از تاجیکستان چند سند همکاری تجاری و اقتصادی بین دو کشور امضا خواهد شد.

همچنین در این سفر با حضور رئیسان جمهور ایران و ترکمنستان خط لوله دوم انتقال گاز ترکمنستان به ایران افتتاح می شود که با شروع عملیات انتقال گاز حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان به 14 میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

به گفته سفیر ایران در ترکمنستان، خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران بعد از خط لوله ترکمنستان به چین بزرگترین پروژه گازی ترکمنستان به شمار می رود. شرکت در مراسم آغاز احداث خط آهن اترک-گرگان با ارزش 650 میلیون دلار توسط شرکت های ایرانی از دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر به ترکمنستان است .