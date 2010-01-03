تیم بسکتبال پتروشیمی و مربی صبامهر 7 جلسه محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال که در پایان نشست امروز(یکشنبه) اتخاذ شد، تیم پتروشیمی به دلیل رفتار غیر ورزشی تماشاگرانش در جریان دیدار با صبامهر5 جلسه از همراهی تماشاچی در دیدارهای خانگی محروم شد.
اجرای 2 جلسه محرومیت ماهشهریها از 17 دیماه آغاز میشود اما سه جلسه محرومیت دیگر برای مدت 3 ماه به حالت تعلیق باقی خواهد ماند تا در صورت تکرار و حاشیهسازی دوباره تماشاگران گرگان اعمال شود.
همچنین در نشست امروز محسن شاهعلی مربی تیم صبامهر قزوین به دلیل ورود غیرقانونی به داخل زمین مسابقه در جریان دیدار با پتروشیمی 2 جلسه محروم شد. اعمال محرومیت این مربی هم از این هفته آغاز میشود.
دیدار تیمهای پتروشیمی بندرامام و صبامهر قزوین در چارچوب رقابتهای هفته سوم از مرحله برگشت لیگ برتر (سوم دیماه) برگزار شده بود.
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