تیم بسکتبال پتروشیمی و مربی صبامهر 7 جلسه محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال که در پایان نشست امروز(یکشنبه) اتخاذ شد، تیم پتروشیمی به دلیل رفتار غیر ورزشی تماشاگرانش در جریان دیدار با صبامهر5 جلسه از همراهی تماشاچی در دیدارهای خانگی محروم شد.

اجرای 2 جلسه محرومیت ماهشهری‎ها از 17 دی‎ماه آغاز می‎شود اما سه جلسه محرومیت دیگر برای مدت 3 ماه به حالت تعلیق باقی خواهد ماند تا در صورت تکرار و حاشیه‎سازی دوباره تماشاگران گرگان اعمال شود.

همچنین در نشست امروز محسن شاه‎علی مربی تیم صبامهر قزوین به دلیل ورود غیرقانونی به داخل زمین مسابقه در جریان دیدار با پتروشیمی 2 جلسه محروم شد. اعمال محرومیت این مربی هم از این هفته آغاز می‏شود.

دیدار تیم‎های پتروشیمی بندرامام و صبامهر قزوین در چارچوب رقابت‎های هفته سوم از مرحله برگشت لیگ برتر (سوم دی‎ماه) برگزار شده بود.