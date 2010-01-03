مدیران همچنان به سفرهای خارجی غیرقانونی می روند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلام رضا خواجی ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر مشهد افزود: متاسفانه تاکنون در ارتباط با سفرهای خارجی غیر قانونی که انجام شده است، هنوز گزارشی داده نشده است که بدانیم این سفر برای چه و به چه منظور صورت گرفته و یا اینکه چه ضرورتی برای این سفرها بوده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص کارگزاری باقی مانده پلاک 176 اظهار داشت: مردم در رابطه با وضعیت کارگزاریهای باقی مانده ما را استیضاح می کنند و باید قراردادها و اساسنامه ها و نیز چگونگی فعالیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.

خواجی تحول اساسی در ساختار و تحول جدی در مدیریت مشارکتهای کلان اقتصادی را امری ضروری دانست و خاطر نشان کرد: مدیریت مشارکتها که وظیفه اصلی تامین بودجه کل شهرداری را باید تامین کند با 6 نفر نیروی این کار شدنی نیست که باید در این رابطه تحولی اساسی در ساختار این حوزه ایجاد شود.

وی تحول در مدیریت مشارکتها و ایجاد کمیسیونهای مشارکتهای کلان اقتصادی را گامی در راستا تامین درآمد پایدار برای شهرداری عنوان کرد و افزود: رشد موزون شهر مشهد و کاهش فاصله امکانات میان مناطق برخوردار و نیمه برخوردار از طریق جذب سرمایه گذار در مدیریت مشارکتها است و در این راستا شهرداریهای مناطق، سازمانها باید تلاش بیشتری داشته باشند تا پروژه های سرمایه گذاری سریع تر به مدیریت مشارکتها ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با استفاده برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری مدیریت مشارکتها در بهمن ماه سال جاری اظهار داشت: شهرداری در این رابطه می تواند با هر تعداد داوطلب به توافق برسد و اینکه عنوان شود پروژه قبلاً ‌توافق شده است خلاف خواهد بود.

بنابراین پروژه ها به هر داوطلبی ارائه و توافقات صورت خواهد گرفت و در نهایت پروژه ها در کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شورای شهر بررسی و بهترین پیشنهاد پذیرفته و نهایی خواهد شد.

همچنین در جلسه شورا دستور سیاست و ضوابط نامگذاری معابر و میدان های عمومی مشهد در صحن علنی مشهد با توجه به وجود نامگذاریهای تکراری در خیابانها و معابر عمومی که موجب سردرگمی مردم مشهد و زائران شده بود، مطرح شد که با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد همراه بود.

در این جلسه همچنین ضوابط و مقررات مکان یابی مساجد در طرحهای توسعه شهری مطرح و مقرر شد شهرداری مشهد مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با ضوابط و مقررات مکان یابی مساجد در طرحهای توسعه شهری را مورد توجه قرار دهد.

بر این اساس شهرداری موظف شد در محله هایی که فاقد مسجد و کاربری فرهنگی به متقاضیان ساخت مسجد در مساحتهایی تا 500 متر مربع را پاسخگویی نماید و در ساخت مساجد، ساخت مناره در مساجد جدید الاحداث الزامی گردید.

همچنین با توجه به اینکه ضوابط شهرسازی در مساجد غیر واقعی بوده شهرداری مشهد مکلف است پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح ضوابط ساختمانی مساجد اعم از تراکم، سطح اشغال و غیره را ظرف یکماه برای ارائه به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر ارائه نماید.

بخشودگی عوارض صدور پروانه و پایانکار برای نمازخانه های مراکز تجاری از دیگر دستورات مطرح شده در جلسه علنی امروز بود که با تصویب اعضای شورای شهر مقرر شد آن دسته از اماکن که پایان کار گرفته و در پایان کار آنها نمازخانه وجود ندارد برای ایجاد فضای نمازخانه مشمول ضوابط و مقررات بخشودگی قرار گیرند و در اجرای این مصوبه از نظر بعد فضایی، افزایش یک طبقه و یا پیشروی طولی که بدون مزاحمت صورت گیرد بلامانع است.

بررسی تفریغ بودجه سال 1386 شهرداری مشهد از دیگر مصوبات امروز جلسه شورای شهر بود که بر این اساس شهرداری مشهد موظف است تمامی ایرادهایی که در گزارش حسابرس قانونی به آنها پرداخته شده را در حسابهای سال 1387 و حداکثر در 1388 رفع نموده و گزارش رفع ایرادها را به صورت ماهنامه به شورای اسلامی شهر تقدیم نماید.

همچنین شهرداری مشهد موظف است نسبت به بررسی و اجرای پیشنهادات ذکر شده در گزارش مدیریتی حسابرس قانونی اقدام نماید و نسبت به ارایه تفریغ بودجه سال 1387 خود تا اول بهمن ماه سال جاری، حسابرس قانونی اقدام نماید.