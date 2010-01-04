رضا داودنژاد مجری طرح این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم سینمایی "مرهم" به زودی به پایان میرسد، صداگذاری توسط علی علویان همچنان ادامه دارد همچنین یحیی سپهریشکیب در حال ساخت موسیقی برای این فیلم است.
درفیلم سینمایی "مرهم" که در ژانر اجتماعی ساخته میشود، طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، محمدرضا داودنژاد، احترامالسادات حبیبیان و جمعی از نابازیگران ایفای نقش میکنند. داودنژاد این فیلم را با سرمایهگذاری مؤسسه رسانههای تصویری میسازد و پس از آماده شدن آن را به نسخه 35 میلیمتری تبدیل میکند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: رضا شیخی، مدیرتولید: مرتضی تهرانی، صدابردار: محمدرضا حسینی، دستیاران کارگردان: رضا سخایی، سجاد سپهری، دستیار اول فیلمبردار: عباس رحیمی، مدیر تدارکات: محسن امجدی.
علیرضا داودنژاد فیلمهای سینمایی "نیاز"، "بچههای بد"، "هوو"، "هشت پا"، "تیغزن" و... را کارگردانی کرده است.
