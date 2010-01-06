خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: کتاب "جهان به کجا می‌رود؟" به آلودگی محیط زیست در ابعاد جهانی آن می‌پردازد و مسئله گرمایش زمین و خطراتی را که آینده سیاره ما را تهدید می‌کند شرح می‌دهد.

مباحثی مانند پیمانهای جهانی کیوتو و ریو و آنچه قرار بود در اجلاس اخیر گرمایش زمین در کپنهاگ مورد توافق جهانی قرار بگیرد از دیگر مطالب کتاب است.

این کتاب شامل چهار فصل است با عنوانهای "از پیدایش سیاره زمین تا تخریب آن"، "چه می‌توان کرد؟"، "تولید و مصرف انرژیهای متفاوت" و "بحران مصرف".

با توجه به ناکام ماندن اجلاس گرمایش زمین در کپنهاگ مطالب مورد بحث در این کتاب همچنان تازه و مطرح است.

دکتر صمدی دارای دکترای سیکل سوم در شیمی هسته‌ای از دانشکده علوم پاریس و دکترای دولتی فرانسه در شیمی فزیک هسته‌ای است که علاوه بر تدریس در دانشکده علوم دانشگاه مشهد سالهایی را نیز به تحقیق در بخش پژوهشهای مرکز اتمی فرانسه اشتغال داشته‌است.

کتاب "جهان به کجا می‌رود؟" با شمارگان 1100 نسخه در 184 صفحه منتشر شده است.