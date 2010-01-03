بازگشت اکبرپور و کاظمی به تمرینات استقلال/ عنایتی فعلا محروم است

به گزارش خبرنگار مهر ، شورای استیناف باشگاه استقلال صبح امروز(یکشنبه) در محل این باشگاه تشکیل جلسه داد. در این جلسه که پیرامون درخواست استیناف حسین کاظمی، سیاوش اکبرپور و غلامرضا عنایتی تشکیل شد با ابراز تأسف و درخواست تخفیف و تجدید نظر این سه بازیکن پیرامون مسائل انضباطی مختلف همراه بود. در پایان این جلسه که واعظی آشتیانی، مدیرعامل باشگاه استقلال نیز حضور داشت، شورای استیناف بدون حضور بازیکنان به شور نشست.

پیرو احکام کمیته انضباطی باشگاه در مورد این سه بازیکن (مبنی بر حمایت از تمرینات گروهی باتیم استقلال، هشت جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی در رقابت‌های لیگ برتر و هر کدام مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی) شورای استیناف تجدید نظر خود را به این شرح اعلام کرد:

1- حسین کاظمی: تعلیق حکم محرومیت از تمرینات و حضور مجدد ایشان در جلسات تمرینی تیم استقلال، همچنین تجدید نظر درباره کاهش محرومیت ایشان درباره مسابقات رسمی در لیگ برتر به میزان رضایت کادر فنی این تیم از نحوه تمرینات این بازیکن بستگی دارد.

2- سیاوش‌اکبرپور: تعلیق حکم محرومیت از تمرینات و حضور مجدد ایشان در جلسات تمرینی تیم استقلال، همچنین تجدید نظر درباره کاهش محرومیت ایشان درباره مسابقات رسمی در لیگ برتر به میزان رضایت کادرفنی این تیم از نحوه تمرینات این بازیکن بستگی دارد.

3- رضاعنایتی: با توجه به چند مورد مصاحبه‌های حاشیه‌ساز ایشان در رسانه‌های مختلف و تکذیب یکی از مصاحبه‌ها با یکی از خبرگزاری‌ها توسط ایشان در جلسه شورای استیناف، قرار شد طی روزهای آینده باشگاه استقلال به صورت مکتوب با خبرگزاری مورد نظر صحت و سقم اظهارات رضاعنایتی در جلسه امروز شورای استیناف را بررسی نماید. بدیهی است که تصمیم شورای استیناف درباره ایشان پس از بررسی‌های لازم اعلام می‌گردد.

همچنین لازم به یادآوری است که تغییری در حکم جریمه نقدی این سه بازیکن صورت نگرفته است.