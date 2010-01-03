پرسپولیس برابر الریان به تساوی رسید/ اخراج دو بازیکن و مصدومیت زارع

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 17:30 دقیقه امروز (یکشنبه) در زمین شماره دو ورزشگاه النصر برگزار شد علی دایی تیمش را با ترکیب علیرضا حقیقی، حمید علی عسگر، مجتبی شیری، نبی الله باقری ها، ابراهیم شکوری، فراگو تیاگو، عادل کلاه کج، هادی نوروزی، محمد پروین، حسین بادامکی و اشپیتیم آرفی به میدان فرستاد که در نیمه اول سه بار توپ را به تیر دروازه حریف کوبیدند اما نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در شروع نیمه دوم حمید علی عسگر به دلیل انجام خطای شدید روی بازیکن الریان از زمین اخراج شد تا پرسپولیس با 10 نفر به بازی ادامه دهد. در دقیقه 75 این دیدار تیم قطری توسط "عماد" گل برتری را به ثمر رساند اما محمد منصوری در دقیقه 80 روی پاس محمد پروین بازی را به تساوی کشاند.

در دقایق پایانی این دیدار نیز یک بازیکن از تیم فوتبال االریان اخراج شد تا دو تیم 10 نفره به بازی ادامه دهند.

* مجتبی زارع که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت دو دقیقه بعد از ورودش دچار مصدومیت شد و به ناچار زمین را ترک کرد.

* مهدی شیری ، علیرضا محمد و شیث رضایی به همراه کریم باقری به علت مصدومیت در این دیدار حضور نداشتند و تنها نظاره گر بازی بودند.

* در ابتدای در این دیدار مسئولان دو تیم هدایایی به رسم یادبود به یکدیگر اهدا کردند.

* مسئولان باشگاه الریان قطر با اهدا دسته گلی به کریم باقری کاپیتان پرسپولیس از وی تجلیل کردند.

* حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس از جمله تماشاگران این بازی بود.

* در پایان این دیدار مسئولان باشگاه پرسپولیس پول تو جیبی به بازیکنان این تیم پرداخت کردند.

* تیم فوتبال پرسپولیس که در نخستین دیدار خود در اردوی امارات تیم حتا را یک بر صفر شکست داده بود، ساعت 23:50 دقیقه امروز به تهران بازخواهد گشت.