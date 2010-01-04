متفکران مسلمان از سراسر جهان در همایش احیای روح اسلام سخنرانی کردند

گروهی از علما، متفکران، اساتید دانشگاهی و رهبران اجتماعی مسلمان از سراسر جهان برای هزاران نفر از مسلمانان امریکای شمالی که در همایش سه روزه احیای روح اسلام شرکت کرده بودند به سخنرانی پرداختند.

سمیر زبیری مدیر ارتباطات این همایش اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که علمای مسلمان برجسته و شایسته ای که در غرب زندگی می کنند از بهترین جایگاه برای کمک به مسلمانانی برخوردارند که در اقلیت زندگی کرده و اصول اسلام را درک می‌کنند. از این رو، ما این همایش را هرساله با حضور متفکران و اندیشمندان مسلمان برگزار می‌کنیم.

این همایش سه روزه از روز جمعه 25 دسامبر (4 دی ماه) آغاز شده و تا روز یکشنبه 27 دسامبر ( 6 دی ماه) در مرکز گردهمایی های تورنتو با عنوان " کمک: نجات کشتی بشریت" ادامه داشت.

در میان سخنرانهای برجسته مسلمان که طی این سه روز در همایش احیای روح اسلام سخنرانی کرده اند می توان به جمال بداوی، حمزه یوسف، طارق رمضان، عبدالکریم جکسون، زید شاکر، زینب الوانی و عایشه العدویه اشاره کرد.

این همایش همچنین دربرگیرنده اجراهای هنری با حضور گروه موسیقی اسلامی اوتلندیش و یوسف اسلام است. در حاشیه این همایش همچنین بازاری از محصولات اسلامی برگزار می‌شود. این همایش از سال 2003 به صورت سالانه برگزار شده است و به یکی از همایشهای برجسته مسلمانان در امریکای شمالی تبدیل شده است، برگزار کنندگان این همایش انتظار دارند که هشتمین همایش سالانه احیای روح اسلام در مقایسه با همایشهای سالهای گذشته بزرگتر و موفق‌تر باشد.

برگزار کنندگان این همایش اظهار داشتند که آنها قصد دارند با این همایش به مسلمانان کمک کنند که میان تعهدات دینی و شهروندی خود در کشور متبوع خود نوعی تعادل ایجاد کنند. این همایش به مسلمانان امریکایی و کانادایی کمک می‌کند هویت دینی خود را حفظ کرده و به هنجارها و ارزشهای اجتماعی نیز احترام بگذارند.

این همایش در سالهای گذشته دستاوردهای بسیاری برای مسلمانان داشته است و مهمترین دستاورد آن برقراری ارتباط توده‌های مردم با علما و متفکران برجسته مسلمان است.

رهبران مسلمان با فضای آنلاین در صدد تحول در جوانان هستند

در شرایطی که رهبران مسلمان کشورهایی اروپایی و امریکایی با تمام توان خود ایدئولوژی افراط‌گرایانه را محکوم کرده‌اند سعی نموده‌اند از طریق اینترنت تأثیرات چشمگیری بر تفکرات جوانان داشته باشند.

مساجد و سازمانهای اسلامی سراسر امریکا به طور مرتب بیانیه‌هایی را در رد خشونت و ایدئولوژیهای افراط ‌گرا منتشر می‌کنند، اما اخیراً رهبران مسلمان تلاشهای خود را برای پرکردن آنچه به‌عنوان شکاف ارتباطی آنها با نسل جوان توصیف شده دو چندان کرده و به دنبال راههای تازه‌ای برای مقابله با نفوذ افراط‌گرایان بر اذهان جوانان هستند.

محمد مجید امام انجمن اسلامی دولس در استرلین با ابراز نگرانی از نفوذ تفکرات افراط‌گرایانه از طریق اینترنت بر اذهان جوانان گفت: پیش از این با اقدامات و راهکارهایی که در پیش گرفته بودیم فکر نمی‌کردیم که باز هم شاهد نوعی فعالیت افراط‌گرایانه میان جوانان باشیم اما اکنون بیش از گذشته نگران هستیم.

ماجد همچنین گفت در سالهای اخیر به‌کرات با سایر رهبران اسلامی دیدار و گفتگو کرده است تا تأثیر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را برای مقابله با افراط‌گرایی در اروپا و آمریکا بررسی کند.

براساس اظهارات ماجد، وی امروز به یک امام جماعت مجازی در اینترنت تبدیل شده است و می‌تواند میان گروههای مختلف مسلمان به صورت آنلاین تأثیرگذار باشد.

تاکنون بسیاری از رهبران مسلمان بر تهدیدهای خارجی نسبت به جوانان تمرکز کرده‌اند که در آن میان می‌توان به اسلام‌هراسی، وسوسه زندگی مدرن و زندگی سکولار اشاره کرد. اکنون آنها اظهار می‌دارند که زمان نگاه کردن به درون جامعه و مقابله با افرادی است که آیات قرآن را به نوعی دچار سوء تعبیر می‌کنند تا خشونت را ترویج کنند.

مهدی باری مدیر اجرایی انجمن مسلمانان امریکایی بنیاد آزادی گفت: به نظر می‌رسد که افراط‌گرایان بهتر از ما جوانان ما را درک می‌کنند. آنها از مؤلفه‌های مورد علاقه جوانان در عرصه موسیقی و ویدئوهای گمراه‌گرایانه استفاده می‌کنند تا به تدریج جوانان را به طرف خود جذب کرده و آنها را به انجام کارهایی علیه اسلام و جامعه بشری وادار کنند.

زکی بارزنجی رئیس سابق گروه جوانان مسلمان امریکای شمالی اعتقاد دارد که رویکرد تازه را نمی‌توان به‌سرعت به کار گرفت، وی در این رابطه می‌گوید که ما در بحث ارتباط با جوانان چندان پیشرفته نیستیم. برخی از برنامه‌هایی که رهبران مسلمان برای جوانان مسلمان برنامه‌ریزی می‌کنند جذاب نیست و به نوعی تمایل جوان را برای شرکت در این برنامه تحریک نمی‌کند. آنها صرفاً تیری در تاریکی رها کرده‌اند و علت آن است که همواره بزرگسالان برای ارتباط با جوانان برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی اعتقاد دارند تهدید نفوذ تفکرات افراط‌گرایانه صرفاً از طریق اینترنت نیست. افراط‌گرایان همواره به دنبال افرادی می‌روند که از نظر اجتماعی در انزوا هستند و آنچه عرضه می‌کنند در مقوله ارتباطات قوی اجتماعی و پذیرش اجتماعی این افراد منزوی قرار می‌گیرد.

بزرگترین مسجد شهر مارسی در فرانسه ساخته می‌شود

طرحهای مسلمانان برای ساخت یک مسجد بزرگ در شهر مارسی به عنوان دومین شهر بزرگ فرانسه موج جدیدی از بیگانه هراسی را ایجاد کرده و احساسات ضد اسلامی عمیق و ریشه دار را در این کشور و سراسر اروپا دامن زده است.

طرح ساخت این مسجد که قرار است ماه آوریل ساخت آن آغاز شود، مورد اعتراض بسیاری از ساکنان محلی قرار گرفته است.

نورالدین شیخ رئیس انجمن مسجد مارسی گفت: این مسجد می تواند نماد هماهنگی و همانند سازی با جامعه باشد.

قرار است نیایشگاه جدید مسلمانان یک مناره داشته و به نور بنفش رنگ مزین شود، اما براساس توافق قبلی هیچ بانگ اذانی چون سایر مناره های مساجد در اروپا از آن شنیده نمی شود.

ساخت این مسجد مورد مخالفت احزاب راست گرای شهر مارسی قرار گرفته است شهری که یک چهارم از جمعیت 5/1 میلیونی آن را مسلمانان تشکیل داده اند.

یوسف مامری نویسنده کتابهای اسلامی در فرانسه و عضو شورای مشترک مسلمانان مارسی گفت: امروز باورهای مسلمانان با یکدیگر در یک راستا قرار دارد و اکنون مسئله مسلمان سکولار بودن، مسلمان میانه رو یا افراط گرا بودن مسئله نیست مسئله اصل مسلمان بودن است.

مامری اظهار داشت که نژاد پرستی در فرانسه از رویکردهای ضد اعراب به ضد اسلامی رسیده است، این درحالی است که در فرانسه حدود 7 میلیون مسلمان زندگی می کنند و این تعداد بزرگترین اقلیت مسلمان در اروپا را تشکیل داده اند.

تحلیلگران بر این اعتقادند که مخالفت با ساخت این مسجد منعکس کننده رشد احساسات ضد اسلامی در کشور و سراسر اروپا است.

وینسنت گیسر از علمای اسلام و مهاجرت در مرکز ملی فرانسه برای تحقیقات علمی گفت: امروز در اروپا ترس از اسلام به دیگر ترسها تبدیل شده است. در سوئیس مسئله مناره و در فرانسه مسئله حجاب و برقع مطرح است.

ماه گذشته رأی دهندگان سوئیس از پیشنهاد حزب راست گرای مردم سوئیس برای ممنوعیت مناره در این کشور حمایت کردند، در فرانسه نیز بحث داغی درباره پوشیدن برقع و ممنوعیت حجاب وجود دارد.

دولت فرانسه بحث و بررسی سه ماهه یا را درباره هویت ملی فرانسه آغاز کرده که بسیاری اعتقاد دارند مسلمانان و حضور آنها در کشور را هدف گرفته است.

براساس اظهارات گیسر درحالی که مسلمانان تلاش می کنند خود را به عنوان جزء لاینفکی از جامعه و عرصه ملی معرفی کنند بیگانه هراسی افزایش می یابد.

اضطراب عمومی مردم که از بحران اقتصادی، هراس از جهانی شدن، افزایش مهاجرت و کاهش نرخ تولد نشأت گرفته به یک هراس بی مورد و خاص ترجمه می شود و آن اسلام است که همه هراس بیهوده خود را علیه آن ابراز می کنند.

نگرانیهای مسلمانان آمریکا در مورد افزایش افراط گرایی تشریح شدند

دفتر شورای روابط اسلامی- آمریکایی در میشیگان همراه رهبران مسلمان نیجریه‌ای آمریکایی روز سه‌شنبه 29 دسامبر نشست خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار کردند تا به محکومیت حضور القاعده در حملات ترویستی نافرجام در خطوط هوایی آمریکا در روز کریسمس بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، نهاد اعواد مدیر اجرایی دفتر ملی شورای روابط اسلامی آمریکایی گفت: این امر مسئولیت جریان اصلی مسلمانان در آمریکا و سراسر جهان است تا ریشه افراط گرایانی را که از قانون پیروی نمی کنند با اعمال غیر اسلامی خود زیبایی دین را برهم زده اند از بین ببرند.

شرکت کنندگان در این نشست خبری به نگرانیهایی درباره افزایش تحقیقات و بازجویی ها از مردمان اهل کشورهای غربی آفریقا و مسلمانان در فرودگاه ها اشاره خواهند کرد.

همچنین روز یکشنبه شورای روابط اسلامی - آمریکایی از مسافران، کارمندان و نیروهای امنیتی هواپیما خواستند به دنبال این عملیات ناموفق تروریستی از تحقیقها و بازجویی های قومی و دینی پرهیز کنند.

این گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان تا کنون دو رویداد از این دست را در آریزونا و میشیگان گزارش کرده که طی آن مسافران بیگناهی در دو پرواز براساس قومیت و دین خود مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع آزادیهای مدنی مسلمانان است و قصد دارد با هدف ارتقا درک اسلام، تقویت گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی، تقویت مسلمانان آمریکایی و ایجاد ائتلافهای مروج عدالت و درک دوجانبه فعالیت می کند.

افزایش تحقیق در مورد اقلیتهای دینی و قومی در آمریکا

در پی ناکام ماندن یک عملیات تروریستی در خطوط هوایی آمریکا تحقیقات و بازجویی‌ها از اقلیتهای دینی و قومی که بیشتر مسلمانان را مورد هدف قرار داده به شدت افزایش یافته است.

طی چند روز گذشته پس از خنثی کردن یک عملیات ترویستی در خطوط هوایی آمریکا اف بی آی دو مرد اهل خاورمیانه را از پروازی در فونیکس آریزونا خارج کردند چرا که یکی از مسافران گزارش کرده بود این دو نفر به زبانی خارجی با یکدیگر گفتگو می کردند.

در میشیگان نیز پلیس یک مسافر اهل کشور نیجریه را از پرواز خارج کرد چرا که وی مدت طولانی را در سرویس بهداشتی سپری کرده بود.



شورای روابط اسلامی آمریکایی در این میان از مسافران، کارکنان هواپیما و عوامل امنیتی خواست از تحقیق و تفحص برپایه دین و قومیت افراد پرهیز کنند.

مانوئل جانسون سخنگوی اف بی آی گفت: تمام موضوع گفتگوی دو مرد خاورمیانه ای که از پرواز فونیکس بیرون کشیده شدند این بود که دیر به فرودگاه رسیده و نتوانستند در فروشگاه فرودگاه خرید کنند.

جانسون تصدیق کرد که پس از انجام بازجویی ها مشخص شده است این دو هیچ نیت سوئی نداشته اند.

فعالان حقوق بشر و رهبران مسلمان آمریکا در رابطه با آنچه تحقیقات و بازجویی های دینی و قومی خوانده است به شدت ابراز نگرانی کرده اند. این رویدادها پس از خنثی کردن یک عملیات ترویستی در خطوط هوایی آمریکا به شدت افزایش یافته است.

افزایش بازرسیهای فرودگاه‌های بریتانیایی جامعه مسلمان را هدف گرفته است

درپی خنثی شدن عملیات تروریستی در خطوط هوایی آمریکا مسافران مسلمانی که به بریتانیا سفر می‌کنند با بازجوییها، پرسشها و بازرسیهای بیشتری نسبت به گذشته رو به رو شده‌اند.

آنتونی پلیز رئیس مرکز امنیت و مطالعات اطلاعاتی دانشگاه باکینگهام گفت: مسافران مسلمان باید آماده باشند تا در فرودگاه از میزان پرسشهای جزئی درباره علت سفر و محل زندگی خود شگفت زده نشوند.

وی افزود: از آنجا که مسئله، حمل مواد منفجره به داخل هواپیما بوده است افزایش بازرسی های بدنی طبیعی خواهد بود. این حمله خنثی شده که به القاعده نسب داده می شود موجب شده اقدامات امنیتی در فرودگاه های سراسر جهان افزایش یابد، تا کنون بسیاری از فرودگاه ها با صفوف طویلی از مسافرانی رو به رو هستند که به شدت مورد بازرسی بدنی قرار می گیرند.

این کارشناس مبارزه با تروریسم اعتقاد دارد مسافران مسلمان در ورودیهای امنیتی فرودگاه مورد هدف قرار می گیرند چرا که غیرمسلمانان در مقابل افزایش این بازرسی ها تساهل چندانی نشان نمی دهند. از این رو سفرهای هوایی برای مسلمانان تبدیل به یک کابوس شده است، اما کارشناسان این بازرسی ها را تنها راه حل عقلانی در این زمان می دانند.

گلیز مدیر مرکز امنیت و مطالعات اطلاعات دانشگاه باکینگهام با تصدیق اینکه مسلمانان با ایدئولوژی افراط گرایانه القاعده مخالف هستند گفت: بیشتر مسلمانان هیچ ارتباطی با القاعده نداشته و هیچی چیز هم برای پنهان کردن ندارند ، در حقیقت فردی که می خواست چنین حمله ای انجام دهد مسلمان نیست.

تحقیقات جدید نشان می دهد 98 درصد از مسلمانان بریتانیایی که جمعیت کلی آنها 2 میلیون نفر است اظهار داشته اند اگر یکی از اعضای خانواده آنها به القاعده ملحق شود احساس شرمندگی و خجالت می کنند.

محمد عبدالباری دبیرکل گروه پوششی شورای مسلمانان بریتانیا طی بیانیه ای گفت: اقدامات افراد منحرف شده از اسلام را نباید به کل جامعه مسلمان نسبت داد.

وی تأکید کرد: اکثریت یکصد هزار دانشجو در دانشگاه های سراسر بریتانیا مطیع قانون هستند و نقش فعالانه ای در زندگی دانشجویی ایفا می کنند.

دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا گفت: دانشجویان مسلمان که برای تحصیل از سراسر دنیا به این کشور آمده اند سهم قابل توجهی در فرهنگ، جامعه و اقتصاد این کشور دارند. اگر تعصب در این کشور رشد کند به طبع افرا گرایی نیز پیروز خواهد شد.

قرآن 480 کیلوگرمی در پاکستان به نمایش عمومی درآمد

سنگین‌ترین قرآن در پاکستان که 480 کیلوگرم وزن دارد و از آن با عنوان سنگین‌ترین قرآن جهان یاد شده برای تماشای عمومی در دانشگاه شاه عبدالطیف در خیرپور قرار داده شد.

براساس گزارش یک شبکه تلویزیونی در پاکستان صدها هزار نفر از مردم از مناطق دور و نزدیک برای تماشای سنگین‌ترین قرآن به این دانشگاه آمده‌اند.

ملک ریاض که روی این قرآن کار کرده اظهار داشت که وی متن مقدس قرآن را به زبان سرائیکی ( زبان استاندارد پاکستان) نوشته است و از بهترین جوهر جهان که از آلمان وارد کرده متن قرآن را روی کاغذهای ویژه‌ای کتابت کرده است. فرآیند نوشتن این قرآن 14 ماه به طول انجامیده است.