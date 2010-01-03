به ما گویید دست از هم بداریم ؛ (شعری در باب دخالت بیگانگان در حوادث اخیر)

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نبوی شاعر و منتقد ادبی و سینمایی در محکومیت حوادث اخیر شعری طنز سروده که در پی می‌آید:

هـــو

شب از آئینه نفرت را بسی هست

چرا وحدت؟ چو کثرت را بسی هست

چرا وحدت ، سبکبالی، مگر ما

مغازه می‌توانیم بست اینجا؟

تمام رزق ما از اختلاف است

و مرگ سود ما از ائتلاف است

چرا وحدت؟ که سرو سرفرازی است؟

برو این حرفها هم بچه بازی است

"برو این دام بر مرغی دگر نه"

که زاغک را بود پست آشیانه

مگر ما مرغکان عقلی نداریم؟

بجز حرف شما نقلی نداریم؟

مگر این دشت عالی عیب دارد؟

مگر این روز و سالی عیب دارد؟

که هر دم قاف را بر ما بخوانید

و عشق وصل را اولی بخوانید

همین چند روزه عشقی بی بدیل است

برو جانم که نقدمان دلیل است

مگر ما پیشه‌ای دیگر نداریم

که بر حرف شما گردن گذاریم؟

از آن روزی که ما خنجر کشیدیم

به روی مام میهن شر کشیدیم

از آن روزی که محراب شقایق

به روی موج دریا همچو قایق

گرفتار و لبش دندان گرفته است

و اشک خویش را پنهان گرفته است

حساب سود ما از حد فزون است

نمی دانی! چو از فکرت برون است

بیا از دل غم مردم برانیم

غم نان و غم گندم برانیم

همین حق نمک! افسانه باشد!

ولی زخم از قفا مردانه باشد!

هوای رستم آسایی نداریم

شغادی پست‌، بالایی نداریم

بیا تا از عموجان فر بگیریم

و یا از عمه جان دفتر بگیریم

به جان عمه‌ای کز جان عزیز است

شراب جان شکارش از مویز است

که ما مامور حکم عمه جانیم

سراپا شور حکم عمه جانیم!

شراب عمه جان را با عمو جان *

بنوشیم و بگوشیم، چیست فرمان!

* * *

به ما گویید دست از هم بداریم

ولی غافل که ما فرمان گذاریم

تو اصلاً رمز این فرمان ندانی

و هرگز شیوه پیمان ندانی

اگر ما بر سر هم چوب داریم

و یا پتکی چو آهن کوب داریم

تصور می‌کنید ما بی‌شعوریم؟

و یا از حکم عمه دور دوریم؟

به موی عمه‌جان در اشتباهید

ز ما این چهره؟ بی شک بر گناهید

یکی طومار عمه در بر ما

عمو را شیوه‌اش پیغمبر ما!

در این طومار شیرین گر بدانی

دو فرمانِ خطیر است و نهانی

یکی فرمان برای این وری‌ها

و دیگر هم برای آن وری‌ها

شماها ساده و خوش باورانید

هنوز از نسل مهر و خاورانید

که ما را دشمن هم می‌شناسید

شبیه کسره و ضم می شناسید

به جان عمه جان! بر یک مسیریم

به ظاهر جنگ، اما یک صفیریم

به فرمان آمده ایران بمیرد

و دیگر بوی آرامش نگیرد

یکی از رای مردم شعله سازد

یکی از دین و ارزش جمله سازد

بیاویزند با هم هر شب و روز

دراندازند آتش با تب و سوز

به فرمان آمده رستم بگیرید

و جان زال را با غم بگیرید

به فرمان آمده سهراب جان را

همان مهر و همان مهتاب جان را

ز ریشه کند باید سرو جانش

نباید تا بپاید سرو جانش

مگر ما عمه جان را عیب داریم؟

که فرمان عزیزش را گذاریم؟

اگر ایران ما ویران پسندد

پسندیم آنچه آن جانان پسندد

به روی حرف او حرفی نباشد

بجز مژگان او طرفی نباشد

فدای خال ابرویش شویم ما

فدای تاب گیسویش شویم ما

خدا از عمه جان بویی رساند

و یا از زلف او مویی رساند

که تا حکمش بتابد بر شمایان

ببینیدش سراپا مهر تابان!

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* مراد از عمه انگلستان و غرض از عمو آمریکا می باشد