به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد نجید المرزوقی" سفیر تام الاختیار کومور در ایران در نشست با دبیر کل اتاق ایران، با تأکید بر لزوم استحکام روابط بازرگانی و اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کرد این نشست‌ها شرایط را برای توسعه بیشتر روابط فراهم کند.

وی کومور را کشوری "استراتژیک" از لحاظ موقعیت جغرافیایی در نزدیکی اقیانوس هند و قاره آفریقا اعلام و تصریح کرد: استراتژیک بودن این منطقه، باعث شده است تا فرانسوی‌ها همچنان در این کشور بمانند.

المرزوقی با اشاره به جلساتی که پیش از این با اعضای اتاق بازرگانی برگزار شده است، تأکید کرد: اکنون وقت عمل کردن است، نه حرف زدن.

وی پیشنهاد داد دفتری به عنوان نماینده کومور در تهران و نیز نماینده ایران در کومور تشکیل شود تا به نتایج بهتری در توسعه روابط اقتصادی دو طرف دست پیدا کنیم.

به گفته سفیر کومور، این کشور در زمینه تولید داخلی ضعیف است و محصولات آن بیشتر وارداتی است. وی علاقه مندی کومور را برای همکاری با تجار ایرانی در تمامی زمینه‌های اقتصادی اعلام کرد.

سفیر کومور از بازدید هیئت‌های تجاری و گروه‌های کارشناسی از کومور برای دیدن پتانسیل‌ها و نیز انجام مذاکرات برای ادامه کار استقبال کرد.

همچنین «جلیل مکینه‌چی» نماینده اقتصادی دولت کومور در ایران نیز در ادامه این مراسم تصریح کرد: فعالیت‌هایی را برای توسعه روابط با کومور آغاز کرده‌ایم تا در آینده برای این کشور که کشوری استراتژیک و مسلمان است، مثمر ثمر باشد.

وی به دیدار با اعضای هیئت دولت و وزرای کومور اشاره کرد و گفت: دولت کومور علاقه‌مند به همکاری با ایران است و ما نیز برای آبادانی کومور بسیار مصر هستیم. رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی جم گفت: انتظار داریم تجار ایرانی با امکاناتی که ما برایشان فراهم می‌کنیم، در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

مکینه چی گفت: بازگشت سود سرمایه‌گذاری در کشور کومور را تضمین می‌کنیم و از اتاق بازرگانی می‌خواهیم هیأتی تجاری برای آشنایی با پتانسل‌های اقتصادی کومور به این کشور اعزام کند.

وی به سرمایه‌گذاری امارات، کویت و قطر در کومور اشاره کرد و گفت: تجار ایرانی هم می‌توانند سرمایه گذاری خوبی در کومور داشته باشند.

جواد مصدقی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم، کومور را کشوری مهم و استراتژیک ارزیابی کرد و افزود: در طول بیش از بیست سال گذشته همواره توجه اساسی به کومور بوده است، اما باید بپذیریم که استمرار و حفظ روابط سیاسی با توسعه روابط تجاری میسر می شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه دولت‌های ایران و کومور روابط خوبی با یکدیگر دارند و شرایط را برای ارتباط تجار فراهم کرده‌اند، اما این توسعه روابط تجاری است که می‌تواند تضمینی برای گسترش مناسبات باشد. به گفته مصدقی، مطمئناً فعالیت‌های اقتصادی به دست مردان اقتصادی و با برنامه‌های عملیاتی اتفاق می‌افتد.

وی ضمن سازنده دانستن پیشنهاد ایجاد دفاتر مشترک در دو کشور، حمایت اتاق ایران را از این ایده اعلام کرد و گفت: این دفاتر می‌توانند تمامی پروژه‌های مورد نیاز کومور اعم از پروژه‌های زیربنایی، ایجاد کارخانجات و پروژه‌های توریستی را شناسایی و بررسی کرده و به علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری اعلام کنند.

وی به وظیفه خود در سازمان کنفرانس اسلامی درخصوص توسعه روابط دریایی و کشورهای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد مسائل دریایی، اقداماتی با این سازمان در ‌دست بررسی داریم که امیدواریم با کومور نیز در این زمینه فعالیت کنیم.

مصدقی ابراز امیدواری کرد که حمایت سفیر، زمینه را برای رفت و آمد آسان تجار فراهم کرده و روابط تجاری دو طرف توسعه یابد.

در پایان این مراسم استوارنامه "جلیل مکینه چی" به عنوان نماینده اقتصادی دولت کومور توسط سفیر این کشور تقدیم دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شد.