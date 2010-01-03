تعداد کتابخانه های عمومی موجود مازندران از سرانه کشوری پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در جمع خبرنگاران افزود: به ازای هر 45 هزار نفر یک باب کتابخانه در مازندران موجود بوده در حالی که این سرانه در کشور به ازای هر 42 هزار نفر است.

وی خاطر نشان کرد: از این حیث مازندران پایین تر از متوسط کشوری بوده و نیاز به توجه بیشتر به کتابخانه سازی در استان است.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 شهر و 9 روستای استان دارای کتابخانه عمومی هستند، تصریح کرد: 12 شهر و 32 روستای مازندران واجد شرایط جمعیتی جهت تاسیس کتابخانه عمومی هستند.

امامزاده با بیان اینکه تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی استان 773 هزار و 599 جلد است، یادآور شد: هم اکنون به ازای هر 100 نفر جمعیت استان 26 جلد کتاب در کتابخانه های عمومی مازندران موجود است.

وی تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی استان را 104 هزار و 106 نفر عنوان کرد و گفت: به طور متوسط هر کتابخانه دارای 10 هزار و 600 نفر عضو بوده که از این حیث مازندران در سطح کشور دارای رتبه نخست است.

این مسئول تعداد مراجعین به کتابخانه های عمومی استان در یک سال گذشته را دو میلیون و 237 هزار نفر ذکر کرد و افزود: یک میلیون و 684 هزار و 655 جلد امانت در کتابخانه های مازندران صورت گرفته است.

وی تعداد رایانه های موجود در کتابخانه های عمومی استان را 312 دستگاه ذکر کرد و گفت: به طور متوسط در هر کتابخانه 2.89 نفر مشغول به کار هستند.