برتری پرگل فولادماهان برابر راه ساری/ فرار بزرگ بسوی قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز (یکشنبه) تیم‌های راه ساری و فولادماهان اصفهان در سالن شهید رسول حسینی ساری به مصاف هم رفتند. این بازی جذاب و تماشایی در پایان به برتری 5 بریک تیم فولادماهان انجامید که باعث استحکام جایگاه این تیم اصفهانی در صدر جدول رده بندی شد.

برای فولادماهان در مصاف با راه ساری علی اصغر حسن زاده (2 گل)، مجید رئیسی، وحید شمسایی و محمد قاسمی گلزنی کردند و تک گل میزبان ساروی را مرتضی عظیمایی به ثمر رساند.

برتری 5 بریک مقابل راه ساری، تیم فولاد ماهان را 45 امتیازی کرد و اختلاف امتیاز این تیم با شهید منصوری قرچک را به چهار امتیاز رساند. راه ساری در حال حاضر با 25 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- فولاد ماهان اصفهان 45 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 41 امتیاز

3- شرکت ملی و حفاری 33 امتیاز

4- صدرا شیراز 29 امتیاز

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11- لبنیات ارژن فارس 18 امتیاز

12- ارم کیش قم 15 امتیاز

13- شهرآفتاب تهران 14 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 11 امتیاز