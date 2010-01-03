حسینی: تعبیر ایجاد محدودیت برای مشتریان بانکی را قبول ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمسالدین حسینی که در جلسه تحلیل مطالبات معوق بانکها با حضور مدیران کل بانکهای کشور سخن میگفت، افزود: در این ارتباط کمی دغدغه وجود دارد و در شورای پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابیری اندیشیده شود تا مبادا این امر موجب کدورت خاطر مشتریان بانکها و بروز چالش شود.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم در راستای عزم جدی ایران برای مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اظهار داشت: بحث پولشویی یکی از موضوعاتی است که این روزها به اهرم فشار و بهانهجویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به نوعی که در هر اجلاس بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، خزانهداری آمریکا گزارش یا بیانیهای در ارتباط با پولشویی در ایران بین شرکتکنندگان توزیع میکند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهایی میشود.
حسینی در ادامه از برگزاری همایشی با موضوع پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این همایش تا پایان دی ماه و با حضور نمایندگان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برگزار خواهد شد.
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