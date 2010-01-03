کرمانشاه می تواند 100درصد بازار عراق را در دست بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه دردیدار با رئیس اتحادیه بازرگانی ترکیه، اظهار داشت: استان کرمانشاه به لحاظ داشتن شرایط خوبی که در بازارچه های مرزی دارد و نیز ارتباط خوبی که با تجار عراقی دارد می تواند به راحتی بازار این کشور را در دست بگیرد.

وی افزود: اعلام آمادگی می کنیم در صورت وجود سرمایه گذاران مطمئن از سوی ترکیه و با همکاریهای دو جانبه وارد فاز جدیدی از صادرات به کشور عراق شویم.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ما این آمادگی را داریم که با مشارکت و سرمایه گذاری طرف مقابل ترکیه ایی در احداث یک منطقه ویژه تجاری و اقتصادی، احداث کارخانه های صنایع غذایی مانند لبنیات و... در شهرستان قصرشیرین همکاری لازم را به عمل آوریم.

هاشمی عرصه فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ترکیه در استان را در زمینه های صنایع غذایی، کشاورزی، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و... را مناسب دانست.

وی همچنین از طرح مطالعاتی احداث یک مجموعه شهربازی با آخرین متد تکنولوژی روز خبر داد و گفت: کرمانشاه به عنوان مرکزیت غرب کشور نیازمند حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به این عرصه است.

در ادامه "احمد سو فوقلو" با اشاره به این مطلب که کشور ترکیه و ایران به عنوان دو برادر با هم و در کنار هم هستند، گفت: اگر ما در هر زمینه ای سرمایه گذاری کنیم و سود دهی هم نداشته باشیم نگران نخواهیم شد چراکه هدف ما تبادل و انتقال دیدگاه ها ی هر دو طرف است.

رئیس اتحادیه بازرگانی ترکیه، شهر کرمانشاه را از لحاظ زیبایی و عمران شهری بسیار خوب ارزیابی کرد و عنوان داشت: طی بازدیدی که از شهر به عمل آمد خوشبختانه این استان با توجه به شرایط هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق پیشرفتهای خوبی داشته و باید جهت توسعه بیشتر آن مرحله به مرحله پیش رفت.

در پایان این نشست هر دو طرف مذاکره کننده بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر دو کشور ایران و ترکیه در زمینه های مختلف تأکید کردند.

در پایان این نشست که با حضور شهردارکرمانشاه، اعضای شورای شهر،مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی و تعدادی دیگر از مسئولان در محل استانداری برگزارشد، شهرداری کرمانشاه قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان در خصوص احداث پروژه سکوی حشمت السلطنه بین شهردار کرمانشاه و نماینده ترکیه تنظیم که پس از بررسیهای نهایی توسط هیئت ترکیه قطعی خواهد شد.