فیلم "12 روز" در راه جشنواره فجر

مجیدرضا مصطفوی تدوینگر و صداگذار این پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم "12 روز" در بیست و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان شرکت و جایزه ویژه هیئت داوران در بخش اثر ویدئویی بلند را از آن خود کرد. این فیلم برای شرکت در جشنواره فیلم فجر دوباره تدوین و صداگذاری شده و آن را به دبیرخانه تحویل دادیم.
فیلم "12 روز" به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی مصطفی قربانپور با نگاهی شاعرانه به مرگ و زندگی انسانها ساخته شده و در آن گلاب آدینه، مریم کاویانی و محمدجواد جعفرپور بازی کردند.
عوامل این پروژه عبارتند از کامران نژادی مدیر تولید، حافظ احمدی مدیر تصویربرداری، سودابه خسروی طراح گریم، علیرضا کریمنژاد صدابردار، سمانه فتحیجو طراح صحنه و لباس و الهیار نجفی موسیقی.
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