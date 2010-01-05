فیلم "12 روز" در راه جشنواره فجر

مجیدرضا مصطفوی تدوینگر و صداگذار این پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم "12 روز" در بیست و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان شرکت و جایزه ویژه هیئت داوران در بخش اثر ویدئویی بلند را از آن خود کرد. این فیلم برای شرکت در جشنواره فیلم فجر دوباره تدوین و صداگذاری شده و آن را به دبیرخانه تحویل دادیم.

فیلم "12 روز" به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی قربانپور با نگاهی شاعرانه به مرگ و زندگی انسان‌ها ساخته شده و در آن گلاب آدینه، مریم کاویانی و محمدجواد جعفرپور بازی کردند.

عوامل این پروژه عبارتند از کامران نژادی مدیر تولید، حافظ احمدی مدیر تصویربرداری، سودابه خسروی طراح گریم، علیرضا کریم‌نژاد صدابردار، سمانه فتحی‌جو طراح صحنه و لباس و الهیار نجفی موسیقی.

