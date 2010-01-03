آمریکا و انگلیس بدانند که انقلاب اسلامی همچون سیلی خروشان در حرکت است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: ایران اسلامی این روزها شاهد فتنه انگیزی و خیانت عده ای اراذل و اوباش وابسته به بیگانگان می باشد که حتی حرمت عاشورای حسینی را نگه نداشته وبا کمال وقاحت و بی شرمی و بنا به دستور اربابان پلید خود نسبت به قرآن کریم اهانت ورزیده و به اساسی ترین یادگار امام یعنی اصل ولایت فقیه جسارت نموده اند.

درادامه این بیانیه می خوانیم : کوردلان منافق و کژاندیشان مزدور و اربابان خیانتکار آنان بالاخص آمریکا و انگلیس باید بدانند که انقلاب اسلامی ایران همچون سیلی خروشان در حرکت است و آنان همچون خس و خاشاک در مقابل این خروش عظیم نابود و منهدم خواهند شد و امروز فریاد امت قهرمان ایران بر علیه ستمگران و زورمندان و شیطان صفتان بلند است و همانند امام راحل و عظیم الاشان اعلام می نمایند: فریاد برائت ما فریاد امتی است که همه کفر و استکبار به مرگ او در کمین نشسته اند و همه تیرها و نیزه ها وخنجرها به سوی قرآن وعزت عظیم به نشانه رفته اند.هیهات که امت محمد(ص) و سیراب شدگان کوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان به مرگ ذلت بار وبه اسارت شرق و غرب تن در دهند. هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیوسیرتان و کافران و مشرکان به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا(ص) ساکت و آرام بماند و یا نظاره گر صحنه های حقارت و ذلت مسلمانان باشد.

اینجانب خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضه دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرت ها و ابرقدرت ها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و شرک و بت پرستی است، ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها خواب راحت را از دیدگان آنان و سرسپردگانی که به ستم و ظلم خویش اصرار بورزند، خواهند ربود.

این بیانیه می افزاید: ما پاسداران نیروی هوافضای سپاه با توکل به خداوند تبارک و تعالی و در ظل عنایت حضرت ولی عصر(عج) بار دیگر با آرمانهای امام و ارواح مظهر شهدای انقلاب اسلامی تجدید پیمان می نماییم و اعلام می کنیم که تا آخرین نفر و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و از رهبر مجاهد فداکار و عالیقدر انقلاب اسلامی آیت الله العظمی خامنه ای حمایت خواهیم کرد و لحظه ای به دشمنان و فتنه گران امان نخواهیم داد.