ارشاد گیلان گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بعد ظهر یکشنبه در مراسم اعطای گواهی نامه گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت(

)، گفت: برای حرکت مدیریتی هدف دار به استراتژی مدیریت صحیح نیاز است.

حجت الاسلام حمید پورعیسی افزود: برای ایجاد رضایت مندی و محبوبیت دراز مدت امروز باید فنون ابدایی و اجرایی را بکار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در اهداف کوتاه مدت استفاده از نظریات شناخته شده موثر است، تاکید کرد: فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در راستای گسترش فرهنگی جامعه است.

مدیرکل ارشاد گیلان یاد آور شد: در انجام اصالت مدیریتی باید از طرح مفاهیم ذهنی و پرداختهای شخصی خود داری کرد.

وی در ادامه با اشاره به اعلام نظر شخصی و برداشتهای ذهنی از قوانین سازمانی، تاکید کرد: یکی از مبانی پیشبرد اهداف سازمانی کار گروهی و همفکری است.

در ادامه این مراسم معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای دریافت گواهی کیفیت سازمان، کار خود را در گروه های فرهنگی، هنری، ادبی و پشتیبانی آغاز کرد.

اسماعیل شفاعی با اشاره به اینکه بهبود و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه، اعتلاء ترویج و تعمیق ارزشها و باورهای دینی و درتلاش جهت گسترش فرهنگ و هنر اسلامی از اهداف تشکیل سیستم مدیریت کیفیت است، اظهار داشت: بروز رسانی این سیستم برای بالا بردن رضایت مندی ارباب رجوع موثر است.

وی ادامه داد: تعهد به اجرای برنامه ریزی در جهت رواج فرهنگ و هنر اسلامی، توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و قرآنی و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری در سراسر استان از اهداف سازمانی ارشاد است.

در پایان مراسم، گواهی نامه مدیریت کیفیت از طرف مدیر عامل شرکت