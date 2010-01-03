کلاهبردار ایرانی تحت پیگرد پلیس اینترپل قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس،‌ یک تبعه فراری ایرانی به نام حجت اله. ر که از کلاهبرداران حرفه ای است و از قبل از انقلاب با معرفی خود به عنوان فرزند مقامات کشوری و لشکری از ادارات دولتی و بیمارستانها اقدام به کلاهبرداری می نمود در سالهای اخیر فعالیت تبهکارانه خود را در کشور سوئد ادامه داده و به روش های مختلف اقدام به کلاهبرداری از افراد، شرکتها، بیمارستانها و... کرد.

متهم یاد شده از سوی مراجع ذیصلاح قضایی تحت پیگرد قرار گرفت و از طریق اداره کل پلیس بین الملل ناجا در سطح بین المللی تحت پیگرد قرار دارد و اقدامات لازم برای دستگیری و استرداد وی در حال پیگیری است.

این متهم از روشهای مختلفی برای کلاهبرداری از افراد مورد نظر خود استفاده می نماید. در یکی از روشهای کلاهبرداری، وی خود را به عنوان مدیر یکی از شرکت های معروف خودروسازی یا دکتر ایرانی شاغل در خارج کشور و با اسامی مستعار مختلف معرفی نموده و با وانمود کردن کمک به فعالیتهای خیریه در پوشش فرستادن ماشینهای سنگین و آمبولانس از طعمه های خود کلاهبرداری کرده است.

متهم در این روش با ارسال حواله خودروهای گران قیمت به بیمارستانها و مراکز درمانی، سازمانها و... و اعلام اینکه این خودروها از طرف شرکت مذکور برای کمک به امور درمانی به بیمارستان یا سازمان مورد نظر اهدا شده است، درخواست می نمود تا به منظور امکان ارسال خودروها و پرداخت هزینه های گمرکی، مبالغی به شماره حساب های اعلامی از طرف وی ارسال گردد که متاسفانه در مواردی مسئولین این بیمارستانها و سازمانها با واریز پول به حساب این فرد (و بعضاً در چندین مرحله) مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس می افزاید کلاهبردار مورد نظر در جدیدترین شیوه با برقراری تماسهایی با شخصیتهای معروف ورزشی و هنرمندان اعلام نموده است که از طرف یک شرکت بین المللی ماموریت دارد به منظور تقدیر از افتخار آفرینی های وی عرصه بین المللی، هدیه نقدی کلانی را برای وی ارسال نماید. در همین رابطه از فرد مورد نظر درخواست می نماید تا به منظور انجام امور بانکی و پرداخت مالیات مبالغی به حساب وی ارسال گردد که متاسفانه در این رابطه نیز چند نفر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.