مجیدرضا مصطفوی تدوینگر و صداگذار این پروژه به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به کارگردانی امیررضا دلاوری تهیه می‌شود و قرار است اربعین از یکی از شبکه‌های تلویزیون پخش شود.

در فیلم "دفینه خورشید" رامین راستاد، محمود جعفری، حسن اسدی، مینا نوروزی، مریم مقدم و... بازی می‌کنند و داستان انسان‌هایی را روایت می‌کند که برای رسیدن به راه گمشده خویش منتظر یک نشانه هستند. نشانه‌ای که هیچ انسانی در آن دخیل نیست...

سایر عوامل عبارتند از مدیر تولید و مجری طرح: هادی طاهری، مدیر تصویربرداری: ابوالفضل اقوام کرباسی، تدوین، طراح و ترکیب صدا: مجیدرضا مصطفوی، طراح گریم: منیژه حاتم آبادی، طراح صحنه و لباس: محمد فشارکی، مدیر صدابرداری: مجتبی حبیب‌اللهی، دستیار اول و برنامه‌ریز: لادن رحمتی و روابط عمومی: امین داداشی، تهیه‌کننده: امیر دلاوری.