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۱۴ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

"دفینه خورشید" اربعین از تلویزیون پخش می‌شود

"دفینه خورشید" اربعین از تلویزیون پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "دفینه خورشید" به کارگردانی امیررضا دلاوری اربعین از یکی از شبکه‌های تلویزیون روی آنتن می‌رود.

مجیدرضا مصطفوی تدوینگر و صداگذار این پروژه به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به کارگردانی امیررضا دلاوری تهیه می‌شود و قرار است اربعین از یکی از شبکه‌های تلویزیون پخش شود.

در فیلم "دفینه خورشید" رامین راستاد، محمود جعفری، حسن اسدی، مینا نوروزی، مریم مقدم و... بازی می‌کنند و داستان انسان‌هایی را روایت می‌کند که برای رسیدن به راه گمشده خویش منتظر یک نشانه هستند. نشانه‌ای که هیچ انسانی در آن دخیل نیست...

سایر عوامل عبارتند از مدیر تولید و مجری طرح: هادی طاهری، مدیر تصویربرداری: ابوالفضل اقوام کرباسی، تدوین، طراح و ترکیب صدا: مجیدرضا مصطفوی، طراح گریم: منیژه حاتم آبادی، طراح صحنه و لباس: محمد فشارکی، مدیر صدابرداری: مجتبی حبیب‌اللهی، دستیار اول و برنامه‌ریز: لادن رحمتی و روابط عمومی: امین داداشی، تهیه‌کننده: امیر دلاوری.

کد مطلب 1010686

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