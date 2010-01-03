دسترسی مددجویان به قضات باید بیش از پیش فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، الهیار ملکشاهی بعداز ظهر یکشنبه ضمن بازدید از کانون اصلاح و تربیت و رسیدگی به مشکلات مددجویان، اظهار داشت: حضور مسمتر مقامات قضایی در زندان ها و رسیدگی به مشکلات قضایی مددجویان بسیار با اهمیت است.

ملکشاهی ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل زندان های استان به خاطر برنامه ریزی منسجم و همکاری همه جانبه برای حضور قضات در زندان ها بر ادامه این روند تاکید کرد.

اجرای برنامه های اصلاح و تربیت برای مددجویان کانون از ظرافت ویژه ای برخوردار است

علی اشرف رشیدی مدیرکل زندانهای استان نیز با قدردانی از اهتمام ویژه رئیس کل دادگستری و مجموعه مقامات قضایی، حضور قضات را موجب دلگرمی همکاران و رفع مشکلات مددجویان دانست و گفت: کاهش هدفمند جمعیت کیفری، اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی را بیش از پیش فراهم می کند.

رشیدی افزود: اجرای برنامه های اصلاح و تربیت برای مددجویان کانون به دلیل اینکه کمتر از 18 سال دارند، از ظرافت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و باید با استفاده از همه امکانات فرهنگی، ورزشی و آموزشی زمینه های کژروی و گرایش مجدد آنان به جرم را کاهش دهیم.

در این بازدید رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل زندان های استان، ملکی دادستان، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب، قاضی ناظر و رییس اداره قضایی اداره کل زندان های استان با بازدید از قسمت های مختلف کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه با تمامی مددجویان این کانون دیدار و گفت و گو کرده و به مشکلات قضایی آنان نیز رسیدگی کردند.