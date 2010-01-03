سناریو سازی رسانه های دانمارک برای عامل حمله به کاریکاتوریست موهن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، رسانه های دانمارک مدعی شدند مردی که قصد حمله به کاریکاتوریست توهین کننده به پیامبر اسلام را داشته، پیش از این نیز به اتهام برنامه ریزی برای حمله به "هیلاری کلینتون" دستگیر شده است.

بر اساس این ادعا، مرد 28 ساله ای که شب گذشته در جریان حمله به کاریکاتوریست توهین کننده دانمارکی به پیامبر اسلام دستگیر شده، در ماه سپتامبر سال 2009 نیز به اتهام برنامه ریزی برای حمله به وزیر خارجه آمریکا در کنیا بازداشت و مدتی بعد آزاد شده است.

این در حالی است که سفارت دانمارک در کنیا با رد این ادعا اعلام کرده دلیل دستگیری این فرد در این تاریخ سفر غیرقانونی به این کشور بوده است. به گفته سفیر دانمارک در نایروبی این سفارتخانه هیچ اطلاعاتی مربوط به دست داشتن وی در سوء قصد به جان کلینتون توسط دولت کنیا دریافت نکرده است.

خاطرنشان می شد که پلیس دانمارک جمعه شب به سوی یک جوان سومالیایی که قصد حمله به "وسترگارد" کاریکاتوریست دانمارکی را داشت آتش گشوده و سپس وی را بازداشت کرد. این فرد سومالیایی که 28 سال سن دارد در دانمارک زندگی می کند. وسترگارد پنج سال قبل با انتشار کاریکاتوری که در آن به ساحت پیامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد (ص) توهین شده بود سبب خشم تمام مسلمانان جهان شد.