MI5 انگلیس از تماسهای عامل انتحاری دیترویت اطلاع داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "ساندی تایمز" نوشت که سرویس امنیت داخلی انگیس (MI5) از مکاتبات و تماسهای "عمر فاروق عبدالمطلب" با گروههای افراطی در طول سه سال گذشته مطلع بوده و با این حال اقدامی علیه وی انجام نداده است.

بر این اساس، کارشناسان MI5 در طول دوره سه ساله ای که عبدالمطلب در لندن به تحصیل مشغول بوده، فعالان گروههای افراطی را زیر نظر داشته اند. در این میان انتقاد اصلی از MI5 به این دلیل است که مقامهای این نهاد از ارائه اطلاعات خود به همکاران آمریکایی شان خودداری کرده اند.

این مطلب طی گزارشی در روزنامه "دیلی تلگراف" نیز انعکاس یافته و انگشتهای اتهام درباره دلایل ناتوانی غرب از وقوع یک حمله تروریستی دیگر را متوجه سرویسهای اطلاعاتی انگلیس کرده است.

ساندی تایمز می نویسد: اطلاعات مربوط به مکاتبات عبدالمطلب هم اکنون در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته است. طبق این گزارش، این جوان 23 ساله نیجریایی در طول دوره تحصیل خود از 2005 تا 2008 میلادی با مظنونین به فعالیتهای تروریستی ارتباط داشته و از طریق تلفن و پست الکترونیکی با آنها تماس گرفته است.

این در حالی است که مقامهای دولت انگلیس با رد اتهام مطلع بودن سرویسهای امنیتی این کشور از برنامه های عبدالمطلب اعلام کرده اند که وی پس از ترک خاک انگلیس و به ویژه طی تابستان گذشته در یمن اقدام به برنامه ریزی و آموزش برای عملیات انتحاری کرده است.