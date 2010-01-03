انفجار نفتکش بمبگذاری شده/ تاکید بر انجام همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای امنیتی، 9 مرد مسلح را در منطقه علم واقع در شمال تکریت مرکز استان صلاح الدین دستگیر کردند.



این مرکز هر از چند گاهی شاهد عملیات دستگیری شماری از گروههای مسلح تروریستی بوده است.



نیروهای ارتش عراق نیز دو تروریست را در منطقه بغداد الجدیده در شرق پایتخت بازداشت کردند.



یک منبع امنیتی از انفجار یک نفتکش بمبگذاری شده در شمال تکریت خبر داد؛ این انفجار یک گشتی ارتش عراق را هدف قرار داده بود که سبب زخمی شدن 11 نیروی این گشتی و 8 شهروند عراقی شد.



خبر دیگر اینکه فرماندهی عملیات بغداد از دستگیری اعضای یک باند هفت نفری که در کار آدم ربایی و قتل و تجاوز دست داشتند، خبر داد.



واحد خنثی سازی مواد منفجره در استان میسان، سه بمب را در جنوب العماره کشف و خنثی کرد؛ افراد ناشناس این بمبها را در جاده کحلا به عماره کار گذاشته بودند.



انفجار یک بمب در مسیر عبور یک گشتی عراقی در شمال تکریت سبب زخمی شدن دو نظامی شد.



از سوی دیگر، کمیته حقوق بشر در شورای استان کربلا از کشف یک گوردسته جمعی در حومه کربلا خبر داد.به گفته بشری حسن عضو این کمیته، این گور دسته جمعی شامل 23 جسد متعلق به قربانیان انتفاضه 1991 است.



دستگیری 9 فرد تحت پیگرد در شهر الطوز واقع در شرق تکریت در عملیات نیروهای امنیتی از دیگر تحولات عراق است.



خبر دیگر اینکه برخی از نمایندگان پارلمان عراق با تاکید بر ضرورت مجازات نیروهای وابسته به شرکت بلک واتر آمریکا به سبب ارتکاب جنایات بر ضد ملت عراق خواستار برگزاری همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی که میان بغداد و آمریکا امضا شده است، شدند.



این توافقنامه که در اواخر سال 2008 به امضا رسید، بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2011 تاکید دارد.