دستگاه قضائی با قاطعیت پیگیر قضایای حوادث روز عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز یکشنبه مسئولان عالی قضایی گفت: حضور مردم شریف ما در صحنه در مقابل هتاکی که به ساحت عاشورای حسینی و ائمه اطهار (ع) شده بود، حضور بسیار پرشکوه و کوبنده‌ای بود. هر موقع مشکلی هرچند کوچک برای انقلاب به وجود آمده، مردم با حضور خود توانسته اند مشکل را مرتفع کنند.

وی افزود: شعارهای مردم، توقع مردم از مسئولین نظام مخصوصاً نسبت به قوه قضائیه را هم بیان می‌کرد و لذا ما باید بگوئیم به تمام معنا این پیامها را شنیدیم. به حمدالله تا به حال قوه قضائیه به خوبی عمل کرده و امیدواریم در آینده هم در قالب وظایف شرعی و قانونی به وظایف خودش عمل کند و در اسرع وقت با قاطعیت به مجازات هتاکان و مسببین این حرکات بپردازد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که دستگاه قضایی در انجام وظایف خودش هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیر این قضایا خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروه که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست بلکه آنها با اصل نظام مخالفند سرزده است، حتماً نسبت به اینها قاطعانه و با سرعت رسیدگی خواهد شد و در این جهت ما هیچگونه تردیدی به خودمان انشاء‌الله راه نخواهیم داد.

آیت الله لاریجانی در عین حال افزود: نکته ای که همگی بایستی بدان توجه کنیم چه مسئولین و چه غیرمسئولین، آنکه دستگاه قضایی بایستی به طرف حکم عادلانه و اجرای حکم عادلانه برود و نباید تسریع و قاطعیت کار در قوه قضائیه خدایی ناکرده منتهی بشود به یک حکم غیرعادلانه. ما حکمی را عادلانه می‌دانیم که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد.

وی با عنوان این مطلب که دستگاه قضایی شرعاً و قانوناً بایستی در چهارچوب عمل کند، گفت: چهارچوبهای قانونی ما برای دادرسی و برای تعیین حکم یک قضیه، چهارچوبهای خاصی است و ما حق نداریم فراتر از این چهارچوبها عمل کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این تاکید برای این است که گاهی نسبت داده می‌شود به دستگاه قضایی که مثلاً کوتاهی کرده و یا دچار رخوت شده، من عرض می‌کنم که اینها به خاطر آن توقع خاصی است که از سرعت و قاطعیت دارند و اگر ما توجه کنیم به بسترهای قانونی، گمان نمی‌کنم که دستگاه قضایی کوتاهی کرده باشد.

آیت الله لاریجانی در ادامه گفت: بنده عرضم این است که هم دلسوزان نظام و هم افراد تحصیل کرده وقتی می‌خواهند کسی را نقد کنند در چهارچوب خود نقد این کار صورت بگیرد و نسبت به آنچه که واقع شده است، نقد صورت گیرد.