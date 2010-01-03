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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۲۲

سرپرست جدید دانشگاه علمی ـ کاربردی استان مرکزی معرفی شد

سرپرست جدید دانشگاه علمی ـ کاربردی استان مرکزی معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست جدید واحد استانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در استان مرکزی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، طی حکمی از سوی حسین بلندی، رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، رضا پورایمانی به عنوان سرپرست جدید واحد استانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در استان مرکزی منصوب شد.

در حکم انتصاب سرپرست واحد استانی مرکزی، نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت تمام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی علمی ـ کاربردی مراکز مستقر در استان، جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نظارت بر عملکرد آنها، بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات داخلی بر اساس شرح وظایف محوله و تفویض شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه تاکید شده است.

 

کد مطلب 1010699

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