خارج نشینان عامل اصلی حرمت شکنی روز عاشورا/ دستگیری تعدادی گروهکی

محمد کریمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که با حضور قائم مقام و معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات برگزارشد، تصریح کرد: دراین جلسه اغتشاشات اخیر ریشه یابی و واکاوی شد و مقامات امنیتی به سئوالات نمایندگان پاسخ دادند.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه مقامات امنیتی در نشست با کمیسیون امنیت ملی مستندات بیشتری در رابطه با اغتشاشات اخیر ارائه دادند، خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان امنیتی سلطنت طلبان و خارج نشینان عامل اصلی اغتشاشات در روز عاشورا بوده اند که برخی از عوامل آنان دستگیر شده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: در بین سرکردگان عوامل اغتشاشات عاشورا که توسط ماموران دستگیر شده اند 4 عضو گروهک مارکسیستی حضور دارند و علاوه بر اینکه تعدادی نیز از بهائیان در فتنه های اخیر نقش داشته اند.

وی همچنین به نقش گروهک تروریستی منافقین دراغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: به گفته مقامات امنیتی تعدادی از عوامل اصلی اغتشاشات روز عاشورای تهران بازداشت شده اند.