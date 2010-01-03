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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۵۸

اطلاعیه فدراسیون فوتبال /

معطلی بازیکنان تیم ملی در فرودگاه قطر به 10 ساعت کاهش یافت

معطلی بازیکنان تیم ملی در فرودگاه قطر به 10 ساعت کاهش یافت

فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد زمان معطلی بازیکنان تیم ملی از 24 ساعت به 10 ساعت کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون فوتبال با صدرو اطلاعیه ای اعلام کرد:« همانگونه که در خبر امروز اعلام شد ، تیم ملی کشورمان در بازگشت از سنگاپور به مدت یک روز در دوحه اقامت خواهد کرد، اما با تلاش های به عمل آمده توسط فدراسیون فوتبال مدت اقامت تیم ملی ایران از یک روز به 10 ساعت تقلیل یافته و برای اینکه بازیکنان بتواند در بازگشت به تهران استراحت کرده و برای حضور در مسابقات لیگ آماده باشند و از میزان خستگی ناشی از سفر آنها کاسته شود، در مدت اقامت آنها در دوحه، بازیکنان در هتل مستقر شده و سپس به تهران بازخواهند گشت.»

قبل از این فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود بازیکنان تیم ملی در بازگشت از سنگاپور به قطر، 24 ساعت در فرودگاه دوحه معطل خواهند شد.

کد مطلب 1010716

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