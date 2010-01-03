به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به نقش دهیاری‌ها در ساماندهی امور روستا و نیز امکان جذب اعتبارات بیشتر با موافقت وزیر کشور در 11 روستای شهرستان قم دهیاری تأسیس خواهد شد.



استاندار قم افزود: هم اکنون تعداد روستاهای دارای سکنه در استان قم 299 مورد است که از این تعداد در حال حاضر 72 مورد دارای دهیاری هستند و با تأسیس دهیاری در 11 روستای دیگر تعداد روستاهای دارای دهیاری در استان به 83 خواهد رسید.



از میان دهیاری های تازه تأسیس یک مورد در بخش خلجستان، چهار مورد در بخش سلفچگان، چهار مورد در بخش مرکزی و یک مورد در بخش کهک واقع شده است .

