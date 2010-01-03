شمار قربانیان انفجار شمال غرب پاکستان به 99 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که شمار قربانیان انفجار دو روز پیش در شمال غرب پاکستان به 99 نفر رسیده است، مقامهای محلی ضعف دولت در حفاظت از این منطقه در برابر حملات تروریستی را عامل اصلی وقوع انفجار مذکور می دانند.

در همین رابطه یک مقام این منطقه گفت اگر چه محل این حادثه در شمال غرب پاکستان که منطقه ای ناامن است واقع شده و دولت باید نیروهای خود را در آن مستقر کند، با این حال، ضعف اسلام آباد در تامین امنیت آن سبب بروز چنین حمله خونینی شده است.

به گفته وی، در روستای "شاه حسن خان" واقع در منطقه بانو هیچ نیروی دولتی وجود ندارد و حتی چند نیروی پلیس که در انفجار سالن ورزشی کشته شده اند، شخصا به این منطقه آمده بودند.

بر اساس این گزارش، حمله تروریستی روز جمعه با استفاده از 300 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی شده در یک خودرو انجام شده و بر اثر آن علاوه بر کشته و زخمی شدن نزدیک به 200 نفر، بیش از 20 خانه نزدیک به محل انفجار نیز ویران شده است.

مقامهای محلی می گویند که به علت کمبود امکانات و نبود مراکز درمانی مجهز، تنها 80 نفر از مجروحان این حادثه در بیمارستان کوچک منطقه بستری شده و مجروحان باقی مانده در روی زمین و یا روی تختهایی که اعضای خانواده از خانه برای آنها آورده اند، در حال مداوا هستند.

گمان می رود این حمله که برخی از آن به عنوان آغاز خونین سال 2010 میلادی در پاکستان یاد می کنند، در ادامه اقدامات انتقامجویانه شبه نظامیان طالبان در پاسخ به حمله گسترده ارتش این کشور به مناطق قبیله ای وزیرستان باشد. خاطرنشان می شود که انفجار مذکور شدیدترین و خونین ترین حملات تروریستی طی 2 ماه گذشته در پاکستان است،