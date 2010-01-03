به گزارش خبرنگار مهر در قم ، جعفر فرشچی عصر یک‌شنبه در دیدار با جمعی از صنعتگران شهرک صنعتی شکوهیه قم با اعلام این مطلب اظهار داشت: همانگونه که همه مسئولان، مردم و علماء اذعان داشته اند استان قم همواره در قبل و بعد از انقلاب مورد بی توجهی قرار گرفته‌ و مظلوم واقع شده است.



وی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های شهر قم مهاجر پذیری آن دانست و این امر سبب بالارفتن آمار بیکاری آن می‌شود لذا تنها راه برون رفت از این امر ایجاد اشتغال است.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر هیچ راهی بهتر و سریعتر از گسترش صنعت برای ایجاد اشتغال نیست و ما باید به این امر توجه ویژه داشته باشیم.



وی ادامه داد: بر همین اساس هیئات دولت در سفر استانی خود به قم ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی در جهت اشتغالزایی را مد نظر قرار داده است.



فرشچی، آماده سازی و ایجاد بسترهای توسعه صنعتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان و تصریح کرد: شناسایی محل مناسب، بسترسازی، تملک، نقشه برداری و آماده‌سازی خیابان‌ها از اقداماتی است که باید در اول کار صورت گیرد که هر کدام از اینها زمان و هزینه های فراوانی را به خود اختصاص می دهد.



وی به شرایط خاص جغرافیای قم اشاره و توضیح داد: کمبود آب یکی از شرایط دشوار شدن حرکت رو به جلو صنایع درقم است ولی خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته مقدار مناسبی آب مورد نیاز شهرکهای صنعتی دریافت کرده‌ایم.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در پایان بیان داشت: با عنایت به اینکه بخش عظیمی از خدمات گاز، آب ، برق، تلفن و زیرساخت‌های اصلی شهرکهای صنعتی قم فراهم شده لذا شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی دارد طرحهای سرمایه‌گزاری را مورد بررسی قرار داده و نسبت به جذب سرمایه گزاران اقدام نماید .