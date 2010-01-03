11 میلیارد ریال برای مرمت خانه تاریخی امام در خمین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، براتعلی رستمی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اعتبار تخصیصی از محل اعتبارات طرح توسعه خمین است که هفت میلیارد و 700 میلیون ریال آن در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار امام و بقیه نیز در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته است.

وی با مهم خواندن عملیات اجرایی پروژه احیای بیت تاریخی حضرت امام (ره) خاطرنشان کرد: بازسازی و مرمت بیت حضرت امام (ره) نیاز به انجام مطالعات کارشناسی دقیق به منظور مقاوم ‌سازی داشت که این پروژه را با پیشرفت فیزیکی کندی مواجه کرد.

وی با بیان اینکه با قول مساعد مسئولان اجرایی تا دهه فجر امسال این پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ‎ 109سال پیش در شهر خمین متولد و تا سن ‎ 19سالگی در این شهر زندگی کردند.